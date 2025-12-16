Tennis, Ben Shelton: “Io o Fritz campioni Slam? Una domanda che ci fanno ogni settimana”

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner recitano sicuramente il ruolo di dominatori incontrastati del circuito ATP e, probabilmente, continueranno a farlo ancora. Le altre Nazioni però non stanno a guardare e tra quelle in costante crescita figurano senza dubbio gli Stati Uniti, movimento che può contare sulla stabile presenza in top ten di Taylor Fritz e Ben Shelton e spera, nel minor tempo possibile, di ritornare a vincere un torneo dello Slam, gioia che manca dal trionfo di Andy Roddick agli US Open 2003. Questo il tema principale affrontato da Ben Shelton nell’intervista concessa a ‘Front Office Sports‘.

Sulla possibilità di poter vincere un titolo Slam da parte di un giocatore statunitense dopo tanto tempo: “Siamo sulla strada giusta. Abbiamo tanti giocatori di vertice ed è un fatto sicuramente importante. Prima o poi succederà, è inevitabile. Ci stiamo arrivando lentamente“.

Sui progressi del movimento statunitense: “È una domanda che i media ci fanno praticamente ogni settimana – o almeno ogni mese – e non so dirvi quando accadrà. So solo che siamo sulla strada giusta. In questo momento abbiamo due giocatori nella top 10, io e Taylor Fritz, cosa che non succedeva da tempo“.

Sono numerosi i talenti che stanno emergendo: “Ci sono tanti giovani che stanno emergendo e che potrebbero fare lo stesso tipo di salto di qualità. Credo quindi che avremo diversi giocatori in alto nel ranking, sicuri di sé e pronti per il loro momento, per fare quel passo decisivo e vincere uno Slam. Penso che succederà prima o poi“.