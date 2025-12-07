Beach volley, le coppie top brasiliane spengono i sogni azzurri ai quarti di finale nell’Elite 16 di Itapema

Si chiude con un doppio quinto posto l’avventura delle coppie azzurre Scampoli/Bianchi e Cottafava/Dal Corso nell’ultimo Elite 16 della stagione sulla sabbia di Itapema. A fermare la corsa degli azzurri, che portano comunque a casa un buon piazzamento, sono state le coppie top del movimento brasiliano in questo momento: Thamela/Victoria in campo femminile (furono loro a battere Gottardi/Orsi Toth nei quarti di finale del Mondiale in Australia) e Evandro/Arthur Lanci in campo maschile.

Scampoli/Bianchi, dopo aver vinto il girone con autorità, hanno sconfitto nettamente la coppia spagnola Izuzquiza/Vergara in due set. Nel primo parziale le azzurre sono partite meglio (8-5), mantenendo il vantaggio fino al 15-12 e piazzando un ulteriore break nel finale per il 21-15 conclusivo. Secondo set molto equilibrato fino al 14 pari, poi il break decisivo di 4-1 per le azzurre che hanno resistito al ritorno finale delle spagnole vincendo 21-19.

Nei quarti di finale le azzurre si sono trovate davanti le numero 1 del ranking al Mondiale (a Itapema erano numero 2) e quarte nella rassegna iridata Thamela/Victoria, e ancora una volta la coppia verde-oro ha eliminato quella italiana. Nel primo set le azzurre hanno retto fino al 12 pari e hanno poi subito un break di 8-2 per il 21-15 finale. Nel secondo set Scampoli/Bianchi hanno tenuto la scia delle padrone di casa fino al 14-12, poi hanno subito un break di 6-0 che ha aperto la strada al 21-15.

In campo maschile Cottafava/Dal Corso nel round of 12 hanno ottenuto il terzo successo consecutivo, il più prestigioso contro la emergente coppia argentina Capogrosso/Capogrosso, che aveva velleità di vittoria a Itapema. Nel primo set partenza travolgente degli azzurri che si sono portati sul 9-3 e hanno gestito al meglio il vantaggio vincendo 21-17. Secondo set equilibrato fino al 15-14 per gli azzurri, che poi hanno piazzato un break di 6-0 vincendo senza difficoltà 21-14.

Nei quarti di finale Cottafava/Dal Corso sono stati opposti a Evandro/Arthur Lanci: montagna ancora troppo alta da scalare per la coppia allenata da Paolo Nicolai che ha perso in due set. Primo set equilibrato fino al 12 pari, poi break di 4-0 per i verde-oro e non è bastato un gran finale agli azzurri per evitare la sconfitta (21-19). Nel secondo set gli italiani si sono trovati sotto 9-5 e non sono più riusciti a rimontare, cedendo con il punteggio di 21-16.

TORNEO MASCHILE

Round of 12: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [7] – Cottafava/Dal Corso ITA [8] 0-2 (17-21, 14-21)

Andre/Renato BRA [17] [Q] – Crabb Tr./Crabb USA [10] 1-2 (17-21, 21-18, 14-16)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [4] – Sepka/Sedlak CZE [15] [Q] 2-0 (21-17, 21-12)

George/Saymon BRA [3] – Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q] 0-2 (12-21, 19-21)

Plavins/Fokerots LAT [2] – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] 0-2 (18-21, 18-21)

Trousil/Dzavoronok CZE [12] [Q] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 0-2 (21-23, 13-21)

Quarti di finale: Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] – Andre/Renato BRA [17] [Q] 1-2 (21-9, 17-21, 6-15)

Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q] – Crabb Tr./Crabb USA [10] 2-1 (21-17, 15-21, 15-12)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Cottafava/Dal Corso ITA [8] 2-0 (21-19, 21-16)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [4] – Plavins/Fokerots LAT [2] 0-2 (18-21, 22-24)

Semifinali: Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q] – Andre/Renato BRA [17] [Q]

Plavins/Fokerots LAT [2] – Evandro/Arthur Lanci BRA [1]

TORNEO FEMMINILE

Round of 12: Scampoli/Bianchi ITA [7] – Izuzquiza/Vergara ESP [22] [Q] 2-0 (21-15, 21-19)

Ferch/Van Gunst USA [8] – Carol/Rebecca BRA [1] 0-2 (16-21, 16-21)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [4] – Elize Maia/Carol Horta BRA [23] [Q] 1-2 (21-15, 16-21, 13-15)

Thainara/Simonetti BRA [15] – Van Winkle/Sours USA [21] [Q] 2-0 (21-15, 21-15)

Thamela/Victoria BRA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [6] 1-2 (21-23, 21-19, 7-15)

Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] – Verena/Kyce BRA [20] [Q] 0-2 (23-25, 20-22)

Quarti di finale: Thamela/Victoria BRA [2] – Scampoli/Bianchi ITA [7] 2-0 (21-15, 21-13)

Carol/Rebecca BRA [1] – Elize Maia/Carol Horta BRA [23] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Taiana Lima/Talita BRA [6] – Verena/Kyce BRA [20] [Q] 2-0 (21-15, 21-16)

Thainara/Simonetti BRA [15] – Ferch/Van Gunst USA [8] 2-0 (21-13, 21-8)

Semifinali: Carol/Rebecca BRA [1] – Thamela/Victoria BRA [2]

Thainara/Simonetti BRA [15] – Taiana Lima/Talita BRA [6]