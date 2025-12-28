Aryna Sabalenka: “Il gioco degli uomini è più veloce, saprò come affrontare Kyrgios in futuro”

Aryna Sabalenka è stata sconfitta da Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3, 6-3 nella Battaglia dei Sessi andata in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Nella rivisitazione del confronto di genere vinto da Billie Jean King più di mezzo secolo fa, la numero 1 del mondo ha lottato contro il numero 671 del ranking ATP e ha provato a impensierire l’australiano, il quale ha operato però un paio di accelerazioni ed è riuscito ad avere la meglio sulla bielorussa in poco più di un’ora di gioco.

Aryna Sabalenka ha analizzato la propria prestazione nelle consuete dichiarazioni a caldo rilasciate al termine dell’incontro: “Mi sono sentita alla grande. Ho sofferto, ho dovuto lottare. Abbiamo offerto un buon livello di tennis, Kyrgios è un grande battitore e ha un gran tocco. La prossima volta che lo affronterò penso che potrò giocare meglio a livello tattico. Rivedremo questo match? Mi piace sfidare me stessa e mi piacerebbe affrontarlo nuovamente“.

La numero 1 del mondo si è poi soffermata su un aspetto tecnico e tattico, chiedendo poi il massimo supporto per l’annata agonistica che incomincerà a breve (il 18 gennaio si apriranno gli Australian Open): “Il campo era di dimensioni differenti, ho dovuto fare degli aggiustamenti. Il gioco degli uomini è molto più veloce. Ho bisogno di recuperare nei prossimi due giorni, lo sforzo è totalmente diverso. Spero di poter ricevere lo stesso supporto nel corso della stagione che sta per incominciare“.

A fare notizia è stato anche il scenografico ingresso della bielorussa, che si è presentata sugli spalti avvolta in un cappotto argentato con brillanti ed è poi scesa in campo, togliendo poi il capo di abbigliamento speciale per poter giocare con i consueti indumenti sportivi: “Il mio ingresso oggi? Verrà ricordato, spero di poterlo fare più spesso nel corso della stagione“.