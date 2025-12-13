A che ora Scandicci-Dentil Praia Clube oggi, Mondiale per club volley femminile 2025: programma prima semifinale, tv, streaming

Oggi sabato 13 dicembre (ore 17.00) si gioca Scandicci-Dentil Praia Clube, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: le toscane scenderanno in campo a San Paolo per fronteggiare la compagine brasiliana, si preannuncia un confronto particolarmente avvincente tra le vice campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica. In palio la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna iridata, da disputare contro chi la spunterà tra Conegliano e Osasco Sao Cristovao Saude.

Scandicci si è resa protagonista di un percorso netto nella fase a gironi, liquidando per 3-0 le brasiliane dell’Osasco, le peruviane dell’Allianza Lima e le kazake dello Zhetysu. Il Dentil Praia Clube, invece, è stato travolto da Conegliano con il massimo scarto, riuscendo poi a portare a casa le partite contro le statunitensi dell’Orlando Valkyries e le egiziane dello Zamalek. La Savino Del Bene potrebbe partire con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta alle insidiose padrone di casa se vorrà meritarsi la finale al suo debutto nella competizione.

L’opposto Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Maja Ognjenovic, le schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti (con Sarah Franklin a disposizione), le centrali Camilla Weitzel e Linda Nwakalor, il libero Brenda Castillo saranno i punti di riferimento del sestetto di coach Marco Gaspari. Dall’altra parte della rete, invece, i terminali di maggiore spessore saranno Caffrey, Koleva, Michelle e Monique, risultate spuntate nel big match contro Conegliano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Dentil Praia Clube, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport per tutti gli appassionati. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-DENTIL PRAIA CLUBE OGGI

Sabato 13 dicembre

Ore 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Dentil Praia Clube – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA SCANDICCI-DENTIL PRAIA CLUBE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.