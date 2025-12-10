A che ora Perugia-VK Lvi Praga oggi, Champions League volley 2026: programma, tv, streaming

Oggi mercoledì 10 dicembre (ore 20.30) si gioca Perugia-VK Lvi Praga, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2025-2026 di volley maschile. Incomincia la massima competizione continentale e i Campioni d’Europa faranno il proprio esordio di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, incrociando la poco quotata compagine ceca. Si preannuncia un impegno sulla carta molto agevole per i Block Devils, che si trasferiranno poi a Betim (Brasile) per prendere parte al Mondiale per Club.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti puntano a incamerare il primo successo e a iniziare al meglio il cammino nel gruppo C, in cui sono presenti anche i tedeschi del Berlin Recycling Volleys e gli spagnoli del Guaguas Las Palmas. Se non si opterà per un turnover in vista dell’impegno iridato, i fari della corazzata umbra saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Yuki Ishikawa, Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Praga, match valido per la prima giornata della Champions League 2025-2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-PRAGA VOLLEY OGGI

Mercoledì 10 dicembre

Ore 20.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs VK Lvi Praga – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA PERUGIA-PRAGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.