A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Saranno ben otto le azzurre al via della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 10.30, e saranno 50 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 20 dicembre

Ore 10.30 Discesa libera femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

4 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

5 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

6 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

8 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

12 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

17 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

24 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

26 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

27 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

28 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

30 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

34 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

35 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

37 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

38 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

39 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

41 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

42 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

43 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

45 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

46 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

49 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU