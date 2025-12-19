A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Val Gardena, tv, streaming

La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte dal secondo appuntamento del trittico gardenese: gli sciatori sono pronti a tuffarsi nuovamente sulla Saslong per affrontare il terzo SuperG stagionale, partenza prevista alle 11:45.

La discesa di ieri si è conclusa con il successo dello svizzero Marco Odermatt davanti al connazionale Von Allmen e a Dominik Paris. Il fenomeno svizzero, leader assoluto della generale, vuole il secondo successo di specialità dopo l’assolo vincente dell’austriaco Vincent Kriechmayr nell’appuntamento di Beaver Creek.

L’italiano punta a sfruttare la carica di entusiasmo generata dal primo podio stagionale per disputare una nuova gara da protagonista e consolidare la fiducia nella propria sciata in vista della fase decisiva dell’annata. La formazione azzurra, dal suo canto, è chiamata a confermare l’ottima prova di squadra offerta ieri, sei sciatori nei primi quattordici, e ad inanellare nuovi importanti i risultati positivi in ottica qualificazione olimpica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del SuperG di Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 fino alle 13:00 e a seguire su RaiSport+ HD; in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, RaiPlay; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG MASCHILE VAL GARDENA

Venerdì 19 dicembre

Ore 11.45 SuperG maschile Val Gardena – Diretta tv su Rai 2( fino alle 13:00) e su RaiSport + HD (dalle 13:00)

PROGRAMMA SUPERG MASCHILE VAL GARDENA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (fino alle 13:00) e RaiSport + HD (dalle 13:00), gratis e in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST SUPERG MASCHILE VAL GARDENA

1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

5 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

7 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

9 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

10 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

11 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

12 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

14 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

15 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

16 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

20 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

22 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

23 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

24 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

25 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

26 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

27 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

29 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

33 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

34 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

35 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

36 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

37 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

38 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

39 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

40 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

41 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

43 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

44 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

45 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

46 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

47 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

48 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

49 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

50 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

51 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

52 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

53 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

54 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

55 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

56 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

57 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

58 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

59 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

60 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic

61 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

62 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

63 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

64 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

65 561255 CATER Martin 1992 SLO

66 6294859 LOCHMANN Tommy 2004 CZE