Coppa del Mondo
A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Val Gardena, tv, streaming
La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte dal secondo appuntamento del trittico gardenese: gli sciatori sono pronti a tuffarsi nuovamente sulla Saslong per affrontare il terzo SuperG stagionale, partenza prevista alle 11:45.
La discesa di ieri si è conclusa con il successo dello svizzero Marco Odermatt davanti al connazionale Von Allmen e a Dominik Paris. Il fenomeno svizzero, leader assoluto della generale, vuole il secondo successo di specialità dopo l’assolo vincente dell’austriaco Vincent Kriechmayr nell’appuntamento di Beaver Creek.
L’italiano punta a sfruttare la carica di entusiasmo generata dal primo podio stagionale per disputare una nuova gara da protagonista e consolidare la fiducia nella propria sciata in vista della fase decisiva dell’annata. La formazione azzurra, dal suo canto, è chiamata a confermare l’ottima prova di squadra offerta ieri, sei sciatori nei primi quattordici, e ad inanellare nuovi importanti i risultati positivi in ottica qualificazione olimpica.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del SuperG di Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 fino alle 13:00 e a seguire su RaiSport+ HD; in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, RaiPlay; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SUPERG MASCHILE VAL GARDENA
Venerdì 19 dicembre
Ore 11.45 SuperG maschile Val Gardena – Diretta tv su Rai 2( fino alle 13:00) e su RaiSport + HD (dalle 13:00)
PROGRAMMA SUPERG MASCHILE VAL GARDENA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 (fino alle 13:00) e RaiSport + HD (dalle 13:00), gratis e in chiaro
Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST SUPERG MASCHILE VAL GARDENA
1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
5 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
7 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
9 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
10 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
11 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
12 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
15 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
16 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
20 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
22 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
23 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
24 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
25 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
26 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
27 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
29 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
33 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
34 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
35 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
36 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
37 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
38 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
39 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
40 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
41 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
43 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
44 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
45 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
46 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
47 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
48 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
49 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
50 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
51 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
52 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
53 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
54 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
55 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
56 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
57 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
58 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
59 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head
60 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic
61 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
62 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
63 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
64 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
65 561255 CATER Martin 1992 SLO
66 6294859 LOCHMANN Tommy 2004 CZE