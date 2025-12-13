A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, streaming

Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 propone un programma decisamente interessante che vede in pista uomini e donne. St. Moritz e Val d’Isere, due località storiche del grande sci internazionale, ospiteranno la seconda discesa libera femminile, partenza prevista alle 10:45, e il quarto slalom gigante maschile della stagione, la partenza della prima manche sarà alle 09:30, mentre la seconda inizierà alle 13:00.

Sulla celebre Corviglia le specialiste della velocità tornano in gara a meno di ventiquattro ore dall’esordio stagionale. L’intramontabile Lindsey Vonn ha sbaragliato la concorrenza dominando la gara e centrando, a quarantun anni, il successo con un distacco abissale sulle più dirette rivali. Sofia Goggia, quarta nella prova di ieri, proverà a limare qualcosa sul proprio tempo, soprattutto se si pensa al riscontro cronometrico del primo settore, per centrare il primo podio stagionale.

In Francia, riparte la caccia al favorito principale. Lo svizzero Marco Odermatt, reduce dal successo ottenuto la settimana scorsa a Beaver Creek, non vuole concedere nulla alla concorrenza e punta alla terza affermazione tra i pali larghi per consolidare il primato nella specialità. Una nuova vittoria consentirebbe all’elvetico di allungare ulteriormente il proprio margine di vantaggio nella graduatoria generale. Nel novero dei possibili rivali rientrano l’austriaco Stefan Brennsteiner, il norvegese Henrik Kristoffersen e il croato Filip Zubcic. In casa azzurra si attendono conferme da Alex Vinatzer, splendido secondo in Colorado, e un buon risultato da Luca De Aliprandini.

Come seguire le gare? Rai 2 trasmetterà in diretta la prima manche del gigante maschile di Val d’Isere e la discesa libera di St. Moritz, RaiSport + HD trasmetterà la seconda manche dello slalom gigante maschile. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.

SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 13 dicembre

Ore 09:30 prima manche gigante maschile a Val d’Isere (Francia) – Diretta tv su Rai 2

Ore 10:45 discesa libera a St. Moritz (Svizzera) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13:00 seconda manche gigante maschile a Val d’Isere (Francia) – Diretta tv su RaiSport +HD



PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima manche slalom gigante e discesa libera femminile) RaiSport HD (seconda manche gigante maschile a Val d’Isere)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

