Coppa del Mondo
A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, streaming
Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 propone un programma decisamente interessante che vede in pista uomini e donne. St. Moritz e Val d’Isere, due località storiche del grande sci internazionale, ospiteranno la seconda discesa libera femminile, partenza prevista alle 10:45, e il quarto slalom gigante maschile della stagione, la partenza della prima manche sarà alle 09:30, mentre la seconda inizierà alle 13:00.
Sulla celebre Corviglia le specialiste della velocità tornano in gara a meno di ventiquattro ore dall’esordio stagionale. L’intramontabile Lindsey Vonn ha sbaragliato la concorrenza dominando la gara e centrando, a quarantun anni, il successo con un distacco abissale sulle più dirette rivali. Sofia Goggia, quarta nella prova di ieri, proverà a limare qualcosa sul proprio tempo, soprattutto se si pensa al riscontro cronometrico del primo settore, per centrare il primo podio stagionale.
In Francia, riparte la caccia al favorito principale. Lo svizzero Marco Odermatt, reduce dal successo ottenuto la settimana scorsa a Beaver Creek, non vuole concedere nulla alla concorrenza e punta alla terza affermazione tra i pali larghi per consolidare il primato nella specialità. Una nuova vittoria consentirebbe all’elvetico di allungare ulteriormente il proprio margine di vantaggio nella graduatoria generale. Nel novero dei possibili rivali rientrano l’austriaco Stefan Brennsteiner, il norvegese Henrik Kristoffersen e il croato Filip Zubcic. In casa azzurra si attendono conferme da Alex Vinatzer, splendido secondo in Colorado, e un buon risultato da Luca De Aliprandini.
Come seguire le gare? Rai 2 trasmetterà in diretta la prima manche del gigante maschile di Val d’Isere e la discesa libera di St. Moritz, RaiSport + HD trasmetterà la seconda manche dello slalom gigante maschile. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.
SCI ALPINO OGGI IN TV
Sabato 13 dicembre
Ore 09:30 prima manche gigante maschile a Val d’Isere (Francia) – Diretta tv su Rai 2
Ore 10:45 discesa libera a St. Moritz (Svizzera) – Diretta tv su Rai 2
Ore 13:00 seconda manche gigante maschile a Val d’Isere (Francia) – Diretta tv su RaiSport +HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (prima manche slalom gigante e discesa libera femminile) RaiSport HD (seconda manche gigante maschile a Val d’Isere)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST DISCESA LIBERA FEMMINILE ST.MORITZ
1 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
2 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
4 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
6 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
7 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
8 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
11 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
16 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
17 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
18 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
19 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
21 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
22 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
23 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
24 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
25 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
27 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
28 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
29 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
30 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
31 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
32 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
34 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
35 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
36 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
37 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
38 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
39 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
41 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
43 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
44 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
45 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
46 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
47 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
50 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
51 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
52 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
53 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE
54 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
55 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon
56 435500 KOMOROWSKA Nikola 2006 POL
57 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
STARTLIST GIGANTE MASCHILE VAL D’ISERE
1 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
2 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
5 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
8 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
9 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
10 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
11 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
12 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
13 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
14 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
15 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
17 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
18 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
19 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
20 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
26 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
27 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
28 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
30 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
31 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
34 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic
35 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
36 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
37 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
38 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
39 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
40 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
41 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
42 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl
43 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
44 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
45 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
46 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
49 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl
50 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
51 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
52 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
54 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol
55 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli
56 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
57 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
58 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol
59 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl
60 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar
61 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic
62 203114 AMMAN Hannes 2002 GER Rossignol
63 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol