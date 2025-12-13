Biathlon
A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Hochfilzen, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, sabato 13 dicembre, prosegue il week end del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Hochfilzen (Austria). Sulle nevi tirolesi, quest’oggi andranno in scena l’inseguimento maschile e la staffetta maschile dopo un day-1 che tante soddisfazioni ha regalato alla squadra italiana.
Il riferimento è al successo nella 10 km Sprint di Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino ha colto il secondo successo in carriera nel massimo circuito, rendendosi protagonista di una gara ai limiti della perfezione. Trovato lo zero al poligono, Giacomel ha messo in mostra anche un ottimo passo sugli sci stretti, che gli ha permesso di andarsi a portare a casa la vittoria.
Si vorrà replicare nella Pursuit odierna, con l’obiettivo di avere la stessa confidenza nella serie di tiro, gestendo al meglio il tempo di rilascio colpi, nonché trovando un bel ritmo nelle frazioni di fondo. Inseguimento in cui ci saranno anche Lukas Hofer, Didier Bionaz ed Elia Zeni. A seguire la staffetta femminile, in cui il quartetto formato da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Lisa Vittozzi andrà a caccia senza mezzi termini della top-3.
L’inseguimento maschile e la staffetta femminile, gare valide della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, andranno in scena quest’oggi, sabato 13 dicembre. La copertura televisiva non ci sarà, mentre in streaming si potranno seguire entrambe le prove su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le prove.
BIATHLON OGGI IN TV
Sabato 13 dicembre 2025
Ore 12.00 12.5 km inseguimento maschile a Hochfilzen (Austria)
Ore 14.15 Staffetta 4×6 km femminile a Hochfilzen (Austria)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, Eurovision Sport
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE HOCHFILZEN
1 GIACOMEL Tommaso ITA 0:00
2 PERROT Eric FRA 0:04
3 HORN Philipp GER 0:06
4 y BOTN Johan-Olav NOR 0:09
5 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:23
6 PONSILUOMA Martin SWE 0:25
7 WRIGHT Campbell USA 0:29
8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:35
9 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:39
10 r FILLON MAILLET Quentin FRA 0:46
11 CLAUDE Fabien FRA 0:47
12 NELIN Jesper SWE 0:47
13 BURKHALTER Joscha SUI 0:48
14 JACQUELIN Emilien FRA 0:50
15 NAWRATH Philipp GER 0:52
16 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:56
17 DOHERTY Sean USA 1:02
18 b FREY Isak Leknes NOR 1:03
19 STRELOW Justus GER 1:07
20 STALDER Sebastian SUI 1:11
21 LOMBARDOT Oscar FRA 1:18
22 HORNIG Vitezslav CZE 1:19
23 LANGER Thierry BEL 1:21
24 GALICA Grzegorz POL 1:25
25 BADACZ Konrad POL 1:26
26 STROLIA Vytautas LTU 1:27
27 HARJULA Tuomas FIN 1:28
28 HOFER Lukas ITA 1:30
29 ZOBEL David GER 1:32
30 MANDZYN Vitalii UKR 1:37
31 EDER Simon AUT 1:39
32 RUNNALLS Adam CAN 1:41
33 KIREYEV Vladislav KAZ 1:42
34 SCHOMMER Paul USA 1:43
35 CLAUDE Florent BEL 1:46
36 CLAUDE Emilien FRA 1:46
37 PLANKO Lovro SLO 1:47
38 DOVZAN Miha SLO 1:47
39 MUELLAUER Fabian AUT 1:50
40 KARLIK Mikulas CZE 1:50
41 RIETHMUELLER Danilo GER 1:50
42 STEFANSSON Malte SWE 1:51
43 KRCMAR Michal CZE 1:51
44 TSYMBAL Bogdan UKR 1:53
45 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:56
46 BIRKENTALS Renars LAT 1:56
47 KAISER Simon GER 1:56
48 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:58
49 COLTEA George ROU 2:01
50 KEHVA Mark-Markos EST 2:01
51 ZAHKNA Rene EST 2:04
52 ULDAL Martin NOR 2:05
53 DYUSSENOV Asset KAZ 2:05
54 GERMAIN Maxime USA 2:10
55 BIONAZ Didier ITA 2:10
56 KULBIN Jakob EST 2:10
57 KOMATZ David AUT 2:14
58 ZENI Elia ITA 2:15
59 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2:16
60 FAK Jakov SLO
STARTLIST STAFFETTA 4X6 KM FEMMINILE HOCHFILZEN
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r BENED Camille
1-2 g RICHARD Jeanne
1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine
1-4 b JEANMONNOT Lou
2 ITA – ITALY
2-1 r AUCHENTALLER Hannah
2-2 g WIERER Dorothea
2-3 y COMOLA Samuela
2-4 b VITTOZZI Lisa
3 CZE – CZECHIA
3-1 r JISLOVA Jessica
3-2 g CHARVATOVA Lucie
3-3 y VOBORNIKOVA Tereza
3-4 b DAVIDOVA Marketa
4 SWE – SWEDEN 2
4-1 r HALVARSSON Ella
4-2 g MAGNUSSON Anna
4-3 y OEBERG Elvira
4-4 b OEBERG Hanna
5 AUT – AUSTRIA
5-1 r GANDLER Anna
5-2 g ANDEXER Anna
5-3 y JUPPE Anna
5-4 b HAUSER Lisa Theresa
6 FIN – FINLAND
6-1 r HAMALAINEN Inka
6-2 g LEINAMO Sonja
6-3 y LEHTONEN Venla
6-4 b MINKKINEN Suvi
7 SUI – SWITZERLAND 3
7-1 r HAECKI-GROSS Lena
7-2 g MEIER Lea
7-3 y GASPARIN Aita
7-4 b BASERGA Amy
8 SVK – SLOVAKIA
8-1 r KAPUSTOVA Ema
8-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina
8-3 y KUZMINA Anastasiya
8-4 b REMENOVA Maria
9 BUL – BULGARIA
9-1 r DIMITROVA Valentina
9-2 g TODOROVA Milena
9-3 y ZDRAVKOVA Maria
9-4 b HRISTOVA Lora
10 POL – POLAND 4
10-1 r MAKA Anna
10-2 g ZUK Kamila
10-3 y HOJNISZ-STAREGA Monika
10-4 b SIDOROWICZ Natalia
11 GER – GERMANY
11-1 r WEIDEL Anna
11-2 g TANNHEIMER Julia
11-3 y HETTICH-WALZ Janina
11-4 b VOIGT Vanessa
12 SLO – SLOVENIA
12-1 r REPINC Lena
12-2 g KLEMENCIC Polona
12-3 y SEVER Ela
12-4 b KLEMENCIC Ziva
13 NOR – NORWAY 5
13-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad
13-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark
13-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad
13-4 b KIRKEEIDE Maren
14 LAT – LATVIA
14-1 r BENDIKA Baiba
14-2 g BULINA Sanita
14-3 y SABULE Annija
14-4 b BULINA Sandra
15 UKR – UKRAINE
15-1 r MERKUSHYNA Oleksandra
15-2 g DMYTRENKO Khrystyna
15-3 y CHALYK Daryna
15-4 b MERKUSHYNA Anastasiya
16 USA – UNITED STATES 6
16-1 r IRWIN Deedra
16-2 g LEVINS Chloe
16-3 y FREED Margie
16-4 b REID Joanne
17 EST – ESTONIA
17-1 r KUELM Susan
17-2 g ERMITS Regina
17-3 y TOMINGAS Tuuli
17-4 b TALIHAERM Johanna
18 BEL – BELGIUM
18-1 r LIE Lotte
18-2 g CLOETENS Maya
18-3 y BOUVARD Eve
18-4 b EMONTS Marisa
19 CAN – CANADA 7
19-1 r ROUSSEAU Shilo
19-2 g MOSER Nadia
19-3 y PEIFFER Benita
19-4 b PARADIS Pascale
20 KAZ – KAZAKHSTAN
20-1 r GENEVA Milana
20-2 g KLIMINA Darya
20-3 y POLTORANINA Olga
20-4 b SKRIPKINA Alina