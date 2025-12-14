Biathlon
A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento femminile e staffetta maschile Hochfilzen, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, domenica 14 dicembre, si conclude la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Hochfilzen (Austria), il programma prevede la disputa della staffetta maschile e successivamente della prova dell’inseguimento femminile. Nel borgo tirolese, in casa Italia, si vorrà dare un seguito agli ottimi risultati ottenuti finora nel massimo circuito internazionale.
Alle 12.00 prenderà il via la gara a squadre riservata agli uomni e il target non sarà semplice per il Bel Paese. Tommaso Giacomel sta vivendo un periodo di forma eccezionale, come rappresentato dalla vittoria nella Sprint e il secondo posto nella Pursuit in terra austriaca. Tuttavia, il resto della truppa tricolore non ha brillato nella combinazione precisione al poligono-frazioni di fondo. Si spera, in questo senso, in un colpo di coda da parte di Elia Zeni, Lukas Hofer e Didier Bionaz.
Alle 14.45 inizierà la Pursuit delle donne e c’è un punto interrogativo sulle condizioni di Dorothea Wierer. L’altoatesina ha saltato la staffetta di ieri per concentrarsi nel recupero, visti i problemi alla schiena di cui ha sofferto nel corso della Sprint, conclusa al quarto posto. Si spera di ritrovarla in questa prova che potrebbe consentirle anche di puntare alla top-3. Un podio individuale che, tuttora, manca a Lisa Vittozzi. La sappadina spera di avere precisione nelle sessioni di tiro, sfruttando al meglio la velocità sugli sci dimostrata in questa tappa.
La staffetta maschile e l’inseguimento maschile, gare valide per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Hochfilzen (Austria), non godranno della copertura televisiva. Sarà possibile, però, seguire in streaming. La 4×7.5 km maschile sarà trasmessa da Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport, mentre quella delle donne su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della giornata di gare.
BIATHLON OGGI IN TV
Domenica 14 dicembre
Ore 12.00 Staffetta maschile a Hochfilzen – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.
Ore 14.45 Inseguimento femminile a Hochfilzen – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON HOCHFILZEN: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD (inseguimento femminile), Eurosport2 HD (staffette maschile); Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport (programmazione completa)
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST STAFFETTA MASCHILE HOCHFILZEN
1 NOR – NORWAY 1
1-1 r DALE-SKJEVDAL Johannes
1-2 g BOTN Johan-Olav
1-3 y LAEGREID Sturla Holm
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
2 FRA – FRANCE
2-1 r CLAUDE Fabien
2-2 g JACQUELIN Emilien
2-3 y FILLON MAILLET Quentin
2-4 b PERROT Eric
3 SWE – SWEDEN
3-1 r NELIN Jesper
3-2 g STEFANSSON Malte
3-3 y PONSILUOMA Martin
3-4 b SAMUELSSON Sebastian
4 GER – GERMANY 2
4-1 r ZOBEL David
4-2 g NAWRATH Philipp
4-3 y HORN Philipp
4-4 b STRELOW Justus
5 USA – UNITED STATES
5-1 r DOHERTY Sean
5-2 g GERMAIN Maxime
5-3 y SCHOMMER Paul
5-4 b WRIGHT Campbell
6 ITA – ITALY
6-1 r ZENI Elia
6-2 g HOFER Lukas
6-3 y BIONAZ Didier
6-4 b GIACOMEL Tommaso
7 CZE – CZECHIA 3
7-1 r HORNIG Vitezslav
7-2 g KRCMAR Michal
7-3 y MARECEK Jonas
7-4 b KARLIK Mikulas
8 SUI – SWITZERLAND
8-1 r STALDER Sebastian
8-2 g BURKHALTER Joscha
8-3 y FINELLO Jeremy
8-4 b RIEBLI Matthias
9 UKR – UKRAINE
9-1 r TSYMBAL Bogdan
9-2 g MANDZYN Vitalii
9-3 y BORKOVSKYI Bohdan
9-4 b PIDRUCHNYI Dmytro
10 SLO – SLOVENIA 4
10-1 r DOVZAN Miha
10-2 g FAK Jakov
10-3 y VIDMAR Anton
10-4 b PLANKO Lovro
11 EST – ESTONIA
11-1 r ZAHKNA Rene
11-2 g SIIMER Kristo
11-3 y KEHVA Mark-Markos
11-4 b KULBIN Jakob
12 BUL – BULGARIA
12-1 r SINAPOV Anton
12-2 g TODEV Blagoy
12-3 y ILIEV Vladimir
12-4 b ZASHEV Vasil
13 POL – POLAND 5
13-1 r BADACZ Konrad
13-2 g GUNKA Jan
13-3 y SUCHODOLSKI Fabian
13-4 b ZAWOL Marcin
14 KAZ – KAZAKHSTAN
14-1 r AKIMOV Nikita
14-2 g KIREYEV Vladislav
14-3 y DYUSSENOV Asset
14-4 b BAUER Kirill
15 SVK – SLOVAKIA
15-1 r BORGULA Jakub
15-2 g ADAMOV Simon
15-3 y MATKO Martin
15-4 b ISKHAKOV Artur
16 ROU – ROMANIA 6
16-1 r SHAMAEV Dmitrii
16-2 g BUTA George
16-3 y COLTEA George
16-4 b FLORE Raul
17 FIN – FINLAND
17-1 r HARJULA Tuomas
17-2 g KLEMETTINEN Jimi
17-3 y HEIKKINEN Arttu
17-4 b HIIDENSALO Olli
18 CAN – CANADA
18-1 r RUNNALLS Adam
18-2 g PLETZ Logan
18-3 y FLEMING Jasper
18-4 b CONNELLY Zachary
19 AUT – AUSTRIA 7
19-1 r UNTERWEGER Dominic
19-2 g EDER Simon
19-3 y KOMATZ David
19-4 b MUELLAUER Fabian
20 BEL – BELGIUM
20-1 r LANGER Thierry
20-2 g CLAUDE Florent
20-3 y MACKELS Marek
20-4 b PARMANTIER Sam
21 LTU – LITHUANIA
21-1 r FOMIN Maksim
21-2 g STROLIA Vytautas
21-3 y KAUKENAS Tomas
21-4 b MACKINE Jokubas
22 LAT – LATVIA 8
22-1 r LOZBERS Rihards
22-2 g PATRIJUKS Aleksandrs
22-3 y MISE Edgars
22-4 b BIRKENTALS Renars
STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE HOCHFILZEN
1 JEANMONNOT Lou FRA 0:00
2 b KIRKEEIDE Maren NOR 0:15
3 y MAGNUSSON Anna SWE 0:16
4 WIERER Dorothea ITA 0:28
5 BASERGA Amy SUI 0:32
6 BENED Camille FRA 0:33
7 VOIGT Vanessa GER 0:38
8 WEIDEL Anna GER 0:42
9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:46
10 KLEMENCIC Polona SLO 0:46
11 OEBERG Hanna SWE 0:46
12 TODOROVA Milena BUL 0:51
13 KUELM Susan EST 1:00
14 VITTOZZI Lisa ITA 1:00
15 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:05
16 RICHARD Jeanne FRA 1:06
17 IRWIN Deedra USA 1:08
18 JUPPE Anna AUT 1:08
19 SIMON Julia FRA 1:10
20 SIDOROWICZ Natalia POL 1:10
21 CLOETENS Maya BEL 1:11
22 HALVARSSON Ella SWE 1:12
23 CHARVATOVA Lucie CZE 1:12
24 ERMITS Regina EST 1:13
25 STREMOUS Alina MDA 1:14
26 MEIER Lea SUI 1:19
27 BENDIKA Baiba LAT 1:20
28 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:20
29 OEBERG Elvira SWE 1:21
30 GUIGONNAT Gilonne FRA 1:25
31 ANDEXER Anna AUT 1:28
32 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:29
33 OEYGARD Marit NOR 1:31
34 MICHELON Oceane FRA 1:33
35 MAKA Anna POL 1:34
36 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:34
37 GESTBLOM Linn SWE 1:38
38 LEHTONEN Venla FIN 1:39
39 COMOLA Samuela ITA 1:40
40 DAVIDOVA Marketa CZE 1:41
41 r HAUSER Lisa Theresa AUT 1:41
42 ZDRAVKOVA Maria BUL 1:43
43 GASPARIN Aita SUI 1:43
44 FICHTNER Marlene GER 1:44
45 HRISTOVA Lora BUL 1:44
46 PARADIS Pascale CAN 1:45
47 KAPUSTOVA Ema SVK 1:45
48 GANDLER Anna AUT 1:49
49 MINKKINEN Suvi FIN 1:49
50 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:51
51 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:54
52 PASSLER Rebecca ITA 1:57
53 HETTICH-WALZ Janina GER 1:58
54 TANNHEIMER Julia GER 1:59
55 MOSER Nadia CAN 2:02
56 REPINC Lena SLO 2:04
57 LEVINS Chloe USA 2:05
58 LIE Lotte BEL 2:05
59 KINK Julia GER 2:06
60 ZUK Kamila POL 2:07