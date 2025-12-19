Biathlon
A che ora il biathlon oggi, sprint maschile Annecy 2025: programma, tv, startlist, streaming
Oggi, venerdì 19 dicembre, andrà in seconda la seconda giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) si terrà la 10 km Sprint maschile. Dopo aver messo in archivio il medesimo format di gara al femminile col podio di Dorothea Wierer, saranno gli uomini dire la loro nella specialità sui due poligoni.
Tra le fila azzurre non mancano le attese per quello che potrà fare Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino viene dall’appuntamento di Hochfilzen con due podi individuali molto significativi. L’azzurro, infatti, si è imposto nella Sprint ed è giunto secondo nell’inseguimento, mettendo in mostra una condizione psicofisica invidiabile.
Cercherà di replicare Giacomel, nella consapevolezza che ci saranno avversari molto qualificati che lo contrasteranno. Vengono in mente il norvegese Johan-Olav Botn, leader della classifica generale, e il francese Eric Perrot, a segno nella Pursuit nel borgo tirolese davanti al nostro portacolori. Chiaramente, non andranno sottovalutati gli altri atleti della compagine transalpina, che gareggiando in casa avrà motivazioni particolari. Tra le fila azzurre, risponderanno all’appello anche Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Christoph Pircher.
La 10 km Sprint maschile, valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia), andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 14.15. Non è prevista la copertura televisiva, mentre si potrà seguire in streaming la prova su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.
BIATHLON OGGI IN TV
Venerdì 19 dicembre
Ore 14.15 Sprint maschile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia)
PROGRAMMA SPRINT MASCHILE BIATHLON ANNECY: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SPRINT MASCHILE BIATHLON ANNECY 2025
1 JEFFERIES Jacques GBR 2002 14:15:30 1
2 BADACZ Konrad POL 2003 14:16:00
3 SJOKVIST Henning SWE 1998 14:16:30
4 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:17:00
5 PLANKO Lovro SLO 2001 14:17:30
6 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:18:00
7 SCHOMMER Paul USA 1992 14:18:30
8 CLAUDE Florent BEL 1991 14:19:00
9 DANUSER Dajan SUI 1996 14:19:30
10 COLTEA George ROU 2000 14:20:00
11 KRCMAR Michal CZE 1991 14:20:30
12 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:21:00
13 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:21:30
14 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:22:00
15 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:22:30
16 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:23:00 B
17 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:23:30 1
18 HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:24:00 B
19 FOMIN Maksim LTU 2000 14:24:30 1
20 STALDER Sebastian SUI 1998 14:25:00 B
21 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 14:25:30 1
22 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 14:26:00 B
23 ZENI Elia ITA 2001 14:26:30 1
24 HOFER Lukas ITA 1989 14:27:00 B
25 MUELLAUER Fabian AUT 2003 14:27:30 1
26 MANDZYN Vitalii UKR 2003 14:28:00 B
27 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:28:30 1
28 NELIN Jesper SWE 1992 14:29:00 B
29 ZOBEL David GER 1996 14:29:30 1
30 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:30:00 B
31 KULBIN Jakob EST 2005 14:30:30 1
32 GERMAIN Maxime USA 2001 14:31:00 B
33 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:31:30 2
34 b FREY Isak Leknes NOR 2003 14:32:00 B
35 TODEV Blagoy BUL 2001 14:32:30 2
36 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:33:00 B
37 ZAHKNA Rene EST 1994 14:33:30 2
38 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:34:00 B
39 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 14:34:30 2
40 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:35:00 B
41 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 14:35:30 2
42 DOHERTY Sean USA 1995 14:36:00 B
43 ANDERSSON Oscar SWE 2002 14:36:30 2
44 EDER Simon AUT 1983 14:37:00 B
45 DOVZAN Miha SLO 1994 14:37:30 2
46 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:38:00 R
47 GUNKA Jan POL 2002 14:38:30 2
48 PERROT Eric FRA 2001 14:39:00 R
49 KOMATZ David AUT 1991 14:39:30 2
50 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:40:00 R
51 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:40:30 2
52 HORN Philipp GER 1994 14:41:00 R
53 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:41:30 2
54 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:42:00 R
55 LANGER Thierry BEL 1991 14:42:30 2
56 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:43:00 R
57 LEJEUNE Valentin FRA 2002 14:43:30 2
58 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:44:00 R
59 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:44:30 2
60 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:45:00 R
61 MARECEK Jonas CZE 2001 14:45:30 2
62 NAWRATH Philipp GER 1993 14:46:00 R
63 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:46:30 2
64 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:47:00 R
65 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:47:30 2
66 STRELOW Justus GER 1996 14:48:00 R
67 SEPPALA Tero FIN 1996 14:48:30 2
68 yr BOTN Johan-Olav NOR 1999 14:49:00 R
69 KARLIK Mikulas CZE 1999 14:49:30 2
70 WRIGHT Campbell USA 2002 14:50:00 R
71 LESIUK Taras UKR 1996 14:50:30 3
72 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 14:51:00 R
73 KAISER Simon GER 1999 14:51:30 3
74 INVENIUS Otto FIN 2000 14:52:00
75 VACLAVIK Adam CZE 1994 14:52:30
76 USOV Mihail MDA 1996 14:53:00
77 SIIMER Kristo EST 1999 14:53:30
78 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 14:54:00
79 BUTA George ROU 1993 14:54:30
80 PIRCHER Christoph ITA 2003 14:55:00
81 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 14:55:30
82 VIDMAR Anton SLO 2000 14:56:00
83 PACAL James SUI 2003 14:56:30
84 SINAPOV Anton BUL 1993 14:57:00
85 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:57:30 G
86 YAN Xingyuan CHN 1996 14:58:00
87 KEHVA Mark-Markos EST 2004 14:58:30
88 MACKELS Marek BEL 1999 14:59:00
89 GU Cang CHN 2002 14:59:30
90 MATKO Martin SVK 2005 15:00:00
91 PLETZ Logan CAN 2000 15:00:30
92 MACKINE Jokubas LTU 2000 15:01:00
93 ZAWOL Marcin POL 2002 15:01:30
94 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:02:00
95 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:02:30
96 ADAMOV Simon SVK 2004 15:03:00
97 FLORE Raul ROU 1997 15:03:30
98 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 15:04:00
99 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 15:04:30
100 BRADESKO Matic SLO 2003 15:05:00
101 ZASHEV Vasil BUL 2002 15:05:30
102 KURALES Vadim KAZ 2002 15:06:00
103 BORGULA Jakub SVK 2004 15:06:30
104 PARMANTIER Sam BEL 2005 15:07:00
105 GALICA Grzegorz POL 2007 15:07:30
106 FLEMING Jasper CAN 2005 15:08:00
107 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 15:08:30