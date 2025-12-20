Biathlon
Quando il biathlon oggi in tv, Inseguimenti Annecy 2025: programma, startlist, streaming
Oggi, sabato 20 dicembre, sarà la giornata degli inseguimenti nella terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), le due Pursuit donne e uomini terranno banco dopo che nell’appuntamento transalpino sono state le Sprint a monopolizzare la scena.
LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 12.15
LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45
A dare il via alle danze saranno le donne, a partire dalle ore 12:15. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente terza e quarta nella gara sui due poligoni, saranno tra le osservate speciali dell’inseguimento. Entrambe hanno messo in mostra un grande feeling col poligono, riuscendo a mixare nelle sessioni di tiro della Sprint velocità nel rilascio colpi e precisione. Si spera di replicare e di avere degli sci all’altezza delle aspettative per andare forte nelle frazioni di fondo. Risponderanno all’appello anche Rebecca Passler e Samuela Comola.
Alle 14:45 sarà la volta degli uomini e saranno due i rappresentanti del Bel Paese a tenere alto il vessillo italico. Il riferimento è a Lukas Hofer e a Tommaso Giacomel. Una Sprint in cui il 25enne trentino, vittorioso nel medesimo format di gara a Hochfilzen, è stato troppo impreciso nelle sessioni di tiro, mancando ben quattro bersagli. L’obiettivo, chiaramente, sarà migliorare al poligono e avere un rendimento nel fondo similare alla 10 km di ieri per recuperare terreno e magari puntare al podio.
Le due prove dell’inseguimento femminile e maschile di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), valide per la terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, andranno in scena quest’oggi (sabato 20 dicembre). Non è prevista la copertura televisiva, mentre in streaming si potrà seguire su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport entrambe le gare. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE del programma odierno.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI IN TV
Sabato 20 dicembre
Ore 12:15 10 km inseguimento femminile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia)
Ore 14:45 12.5 km inseguimento maschile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia)
PROGRAMMA INSEGUIMENTI BIATHLON ANNECY: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE BIATHLON ANNECY 2025
1 OEBERG Hanna SWE 0:00
2 JEANMONNOT Lou FRA 0:03
3 WIERER Dorothea ITA 0:11
4 VITTOZZI Lisa ITA 0:15
5 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0:16
6 MINKKINEN Suvi FIN 0:27
7 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:28
8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:30
9 b KIRKEEIDE Maren NOR 0:42
10 IRWIN Deedra USA 0:44
11 HALVARSSON Ella SWE 0:45
12 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0:47
13 DAVIDOVA Marketa CZE 0:48
14 SIMON Julia FRA 0:49
15 ERMITS Regina EST 0:56
16 STREMOUS Alina MDA 0:57
17 WEIDEL Anna GER 0:58
18 PREUSS Franziska GER 1:00
19 VOIGT Vanessa GER 1:03
20 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:05
21 KLEMENCIC Polona SLO 1:05
22 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:05
23 CLOETENS Maya BEL 1:06
24 ANDEXER Anna AUT 1:07
25 PASSLER Rebecca ITA 1:07
26 TODOROVA Milena BUL 1:11
27 BENDIKA Baiba LAT 1:12
28 MOSER Nadia CAN 1:12
29 TANNHEIMER Julia GER 1:13
30 OEBERG Elvira SWE 1:13
31 CHARVATOVA Lucie CZE 1:13
32 MICHELON Oceane FRA 1:14
33 LAMPIC Anamarija SLO 1:17
34 BENED Camille FRA 1:18
35 SKREDE Aasne NOR 1:18
36 ZUK Kamila POL 1:21
37 HETTICH-WALZ Janina GER 1:21
38 yr MAGNUSSON Anna SWE 1:23
39 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:27
40 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:27
41 KINK Julia GER 1:32
42 LEHTONEN Venla FIN 1:40
43 LIE Lotte BEL 1:41
44 COMOLA Samuela ITA 1:42
45 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:47
46 REMENOVA Maria SVK 1:48
47 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:50
48 BOTET Paula FRA 1:50
49 CHALYK Daryna UKR 1:51
50 BASERGA Amy SUI 1:53
51 FREED Margie USA 1:54
52 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1:58
53 REPINC Lena SLO 2:00
54 GASPARIN Aita SUI 2:00
55 ROTHSCHOPF Lea AUT 2:01
56 JUPPE Anna AUT 2:03
57 ROUSSEAU Shilo CAN 2:03
58 VOLFA Estere LAT 2:11
59 TOMINGAS Tuuli EST 2:12
60 GANDLER Anna AUT 2:12
STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE BIATHLON ANNECY 2025
1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:00
2 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:04
3 JACQUELIN Emilien FRA 0:05
4 y BOTN Johan-Olav NOR 0:06
5 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0:09
6 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:09
7 PONSILUOMA Martin SWE 0:12
8 r PERROT Eric FRA 0:14
9 HORNIG Vitezslav CZE 0:23
10 NAWRATH Philipp GER 0:26
11 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:32
12 NELIN Jesper SWE 0:32
13 STRELOW Justus GER 0:35
14 HIIDENSALO Olli FIN 0:37
15 SEPPALA Tero FIN 0:38
16 CLAUDE Fabien FRA 0:44
17 BURKHALTER Joscha SUI 0:45
18 ZOBEL David GER 0:51
19 EDER Simon AUT 0:52
20 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:52
21 WRIGHT Campbell USA 0:52
22 HOFER Lukas ITA 0:59
23 KAISER Simon GER 1:04
24 GIACOMEL Tommaso ITA 1:12
25 KRCMAR Michal CZE 1:13
26 SIIMER Kristo EST 1:13
27 STROLIA Vytautas LTU 1:13
28 BORKOVSKYI Bohdan UKR 1:14
29 SJOKVIST Henning SWE 1:15
30 LOMBARDOT Oscar FRA 1:16
31 GUNKA Jan POL 1:17
32 ANDERSSON Oscar SWE 1:17
33 MARECEK Jonas CZE 1:17
34 BIRKENTALS Renars LAT 1:18
35 HORN Philipp GER 1:22
36 YAN Xingyuan CHN 1:23
37 SCHOMMER Paul USA 1:23
38 HARJULA Tuomas FIN 1:24
39 DOHERTY Sean USA 1:25
40 PLANKO Lovro SLO 1:26
41 MUELLAUER Fabian AUT 1:27
42 INVENIUS Otto FIN 1:27
43 BADACZ Konrad POL 1:29
44 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:29
45 LESIUK Taras UKR 1:31
46 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:31
47 STEFANSSON Malte SWE 1:33
48 KARLIK Mikulas CZE 1:33
49 MANDZYN Vitalii UKR 1:34
50 LANGER Thierry BEL 1:36
51 RIETHMUELLER Danilo GER 1:37
52 DOVZAN Miha SLO 1:45
53 JEFFERIES Jacques GBR 1:46
54 b FREY Isak Leknes NOR 1:48
55 KEHVA Mark-Markos EST 1:49
56 STALDER Sebastian SUI 1:50
57 UNTERWEGER Dominic AUT 1:50
58 GALICA Grzegorz POL 1:53
59 ZAWOL Marcin POL 1:54
60 BUTA George ROU 1:55