A che ora il biathlon oggi in tv, sprint femminile Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming

Oggi, venerdì 5 dicembre, prosegue il lungo Opening della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund, in Svezia, andrà in scena la 7.5 km Sprint femminile. Messa alle spalle la due-giorni dedicata alle prove a squadre e le due individuali, sarà la volta della gara sui due poligoni, in cui tutto dovrà essere perfetto.
Un avvio decisamente buono per l’Italia, capace di conquistare tre podi, festeggiando soprattutto il ritorno alla vittoria nel massimo circuito internazionale di Dorothea Wierer. Strepitosa la campionessa altoatesina nel saper leggere la situazione nel corso della 15 km Individuale, andando a massimizzare il proprio rendimento nelle due ultime sessioni al poligono e avendo un’ottima risposta nelle frazioni di fondo.
Aspetti che saranno fondamentali anche nella Sprint odierna, un format che però si addice un po’ meno alle qualità di Wierer. Vedremo se Lisa Vittozzi, imprecisa nelle serie di tiro nell’individuale, riuscirà a trovare la quadra nei 10 bersagli di questa prova, dando segnali di vitalità. Oltre ai due punti di riferimento menzionati, gareggeranno anche Michela Carrara, Samuela Comola e Hanna Auchentaller.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, i pettorali delle italiane, il palinsesto tv e streaming, la startlist della sprint femminile di Oestersund valevole per la Coppa del Mondo di biathlon. La competizione verrà trasmessa in diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport; in DIRETA LIVE testuale su OA Sport.
BIATHLON OGGI IN TV
Venerdì 5 dicembre
Ore 16.00 7.5 km Sprint femminile a Oestersund (Svezia)
PROGRAMMA SPRINT FEMMINILE BIATHLON OESTERSUND: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+ DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SPRINT FEMMINILE BIATHLON OESTERSUND
