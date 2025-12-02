A che ora il biathlon oggi in tv, individuale 15 km Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming

Oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 15.30, andrà in scena, nell’ambito della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia, la 15 km individuale femminile, nella quale saranno 106 le atlete complessivamente al via.

L’Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a difendere i colori del Bel Paese saranno, infatti, Michela Carrara, che scatterà con il pettorale numero 23, Samuela Comola, con il 28, Lisa Vittozzi, con il 31, Dorothea Wierer, con il 64, ed Hannah Auchentaller, con il 76.

La diretta tv della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025

Martedì 2 dicembre 2025

Ore 15.30: 15 km individuale femminile ad Oestersund (Svezia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 15 KM INDIVIDUALE FEMMINILE

1 IRWIN Deedra USA 1992 15:30:30 1

2 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 15:31:00

3 PARADIS Pascale CAN 2002 15:31:30

4 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 15:32:00

5 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 15:32:30

6 BENDIKA Baiba LAT 1991 15:33:00

7 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 15:33:30

8 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 15:34:00

9 HRISTOVA Lora BUL 2003 15:34:30

10 MEIER Lea SUI 2001 15:35:00

11 CLOETENS Maya BEL 2002 15:35:30

12 LEHTONEN Venla FIN 1995 15:36:00

13 BENED Camille FRA 2000 15:36:30

14 ERMITS Regina EST 1996 15:37:00

15 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:37:30

16 GASPARIN Aita SUI 1994 15:38:00 B

17 TANNHEIMER Julia GER 2005 15:38:30 1

18 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 15:39:00 B

19 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 15:39:30 1

20 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 15:40:00 B

21 KLEMENCIC Polona SLO 1997 15:40:30 1

22 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 15:41:00 B

23 CARRARA Michela ITA 1997 15:41:30 1

24 BASERGA Amy SUI 2000 15:42:00 B

25 ANDEXER Anna AUT 2003 15:42:30 1

26 HALVARSSON Ella SWE 1999 15:43:00 B

27 JAKIELA Joanna POL 1999 15:43:30 1

28 COMOLA Samuela ITA 1998 15:44:00 B

29 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 15:44:30 1

30 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 15:45:00 B

31 VITTOZZI Lisa ITA 1995 15:45:30 2

32 VOIGT Vanessa GER 1997 15:46:00 B

33 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 15:46:30 2

34 MAGNUSSON Anna SWE 1995 15:47:00 B

35 MOSER Nadia CAN 1997 15:47:30 2

36 LIE Lotte BEL 1995 15:48:00 B

37 GANDLER Anna AUT 2001 15:48:30 2

38 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 15:49:00 B

39 REPINC Lena SLO 2003 15:49:30 2

40 LAMPIC Anamarija SLO 1995 15:50:00 B

41 LEVINS Chloe USA 1998 15:50:30 2

42 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 15:51:00 R

43 HAMALAINEN Inka FIN 2005 15:51:30 2

44 y PREUSS Franziska GER 1994 15:52:00 R

45 ZUK Kamila POL 1997 15:52:30 2

46 r JEANMONNOT Lou FRA 1998 15:53:00 R

47 ANDERSSON Sara SWE 2003 15:53:30 2

48 OEBERG Hanna SWE 1995 15:54:00 R

49 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 15:54:30 2

50 MICHELON Oceane FRA 2002 15:55:00 R

51 JUPPE Anna AUT 1999 15:55:30 2

52 MINKKINEN Suvi FIN 1994 15:56:00 R

53 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 15:56:30 2

54 RICHARD Jeanne FRA 2002 15:57:00 R

55 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:57:30 2

56 GROTIAN Selina GER 2004 15:58:00 R

57 TOMINGAS Tuuli EST 1995 15:58:30 2

58 OEBERG Elvira SWE 1999 15:59:00 R

59 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 15:59:30 2

60 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 16:00:00 R

61 VOLFA Estere LAT 2005 16:00:30 2

62 TODOROVA Milena BUL 1998 16:01:00 R

63 BOUVARD Eve BEL 1999 16:01:30 2

64 WIERER Dorothea ITA 1990 16:02:00 R

65 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 16:02:30 2

66 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:03:00 R

67 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 16:03:30 2

68 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:04:00 R

69 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 16:04:30 2

70 WEIDEL Anna GER 1996 16:05:00

71 CHALYK Daryna UKR 2001 16:05:30

72 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:06:00

73 KOCERGINA Natalja LTU 1985 16:06:30 3

74 MENGIN Amandine FRA 2004 16:07:00

75 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 16:07:30

76 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:08:00

77 ZDOUC Dunja AUT 1994 16:08:30

78 JISLOVA Jessica CZE 1994 16:09:00

79 FICHTNER Marlene GER 2003 16:09:30

80 REMENOVA Zuzana SVK 2000 16:10:00

81 KUELM Susan EST 1996 16:10:30

82 PEIFFER Benita CAN 2000 16:11:00

83 OEYGARD Marit NOR 1999 16:11:30

84 MAKA Anna POL 1992 16:12:00

85 KERANEN Noora FIN 2001 16:12:30

86 DMYTRENKO Valeriya UKR 1997 16:13:00 G

87 MEINEN Susanna SUI 1992 16:13:30

88 MEZDREA Andreea ROU 2001 16:14:00

89 MAKAROVA Aliona MDA 1994 16:14:30

90 DUPONT Chloe GBR 2003 16:15:00

91 METTLER Lydia SUI 1996 16:15:30

92 POLTORANINA Olga KAZ 1987 16:16:00

93 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 16:16:30

94 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:17:00

95 MORTON Darcie AUS 1999 16:17:30

96 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 16:18:00

97 PENDRY Shawna GBR 2002 16:18:30

98 RIMBEU Adelina ROU 2004 16:19:00

99 YEGOROVA Polina KAZ 2001 16:19:30

100 MENG Fanqi CHN 1998 16:20:00

101 GAIM Grete EST 1993 16:20:30

102 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 16:21:00

103 FREED Margie USA 1997 16:21:30

104 BLEIDELE Elza LAT 2005 16:22:00

105 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 16:22:30

106 TANG Jialin CHN 1991 16:23:00