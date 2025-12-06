A che ora gli sport invernali oggi: orari 6 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi sabato 6 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile a Tremblant (non ci saranno eventi maschili dopo i continui cambiamenti della settimana), la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le due skiathlon a Trondheim, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà la sprint maschile a Oestersund.

Ampio spazio alla Coppa del Mondo di speed skating ad Heerenveen, mentre le finali del Grand Prix di pattinaggio artistico si animeranno con la free dance, il free skating maschile e femminile. La combinata nordica sarà protagonista a Trondheim con le due mass start, la Coppa del Mondo di slittino regalerà il singolo maschile e i due doppi Winterberg, salto con gli sci a Wisla.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 6 dicembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 6 dicembre

02.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Mylin, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

06.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Pechino (diretta streaming su Discovery+)

06.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Mylin, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

07.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating coppie juniores a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

08.18 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free dance juniores a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

08.45 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division B a Heerenveen (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo juniores a Collalbo, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

09.35 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free dance a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Trondheim, 10 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.20 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Trondheim, 5 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Pechino (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

11.10 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon maschile a Trondheim (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.55 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating maschile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon femminile a Trondheim (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

13.14 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating femminile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.15 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division A a Heerenveen (diretta streaming su Discovery+)

14.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Wisla (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.50 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Trondheim, HS102 (diretta streaming su Discovery+)

15.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

15.35 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Trondheim, HS102 (diretta streaming su Discovery+)

15.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Ruka (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

15.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

16.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

17.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Solitude (diretta streaming sui canali di ISMF; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 21.00)

17.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

20.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, seconda manche (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)