A che ora Davide Ghiotto oggi nei 10000 metri a Heerenveen: programma, avversario, tv, streaming

Riflettori puntati su Davide Ghiotto in chiave azzurra nella seconda giornata di gare che andrà in scena oggi al Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating. Il veneto è uno specialista delle lunghe distanze e sarà uno dei grandi favoriti nei 10.000 metri, in qualità di primatista mondiale e campione iridato in carica.

Il 32enne italiano è reduce da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative nelle prime due tappe nordamericane del circuito maggiore, anche a causa di qualche problema fisico, quindi quello odierno sarà un banco di prova molto importante per verificare il suo stato di forma nella distanza che ha dominato sostanzialmente per tutto il quadriennio olimpico verso Milano Cortina 2026.

Ghiotto pattinerà nella terza delle sei coppie previste insieme al compagno di squadra Michele Malfatti, con l’obiettivo di realizzare un tempo di spessore in attesa della risposta di alcuni dei suoi avversari più temibili tra cui il norvegese Sander Eitrem, lo statunitense Casey Dawson, il giovane talento ceco Metodej Jilek, il canadese Ted-Jan Bloemen ed il neerlandese Chris Huizinga.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara maschile sui 10.000 metri con Davide Ghiotto a Heerenveen in Coppa del Mondo. L’evento verrà trasmesso integralmente in diretta streaming su discovery+ e sul canale Youtube ISU Skating.

A CHE ORA DAVIDE GHIOTTO OGGI NEI 10000 METRI A HEERENVEEN

Sabato 6 dicembre

Ore 14.15 10.000 metri uomini, con Davide Ghiotto

PROGRAMMA SPEED SKATING HEERENVEEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+ e canale Youtube ISU Skating.