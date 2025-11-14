Zverev-Auger-Aliassime oggi, ATP Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

Le ATP Finals di Torino corrono veloci verso il momento della verità. La sesta giornata segna la conclusione della fase a gironi: si definisce il quadro completo dei semifinalisti del torneo di singolare e di quello di doppio. Nel programma odierno spicca l’ultimo incontro tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime, un autentico spareggio per la conquista del secondo posto nel gruppo Bjorn Borg.

Nel match perso contro Sinner il tedesco ha evidenziato una buona condizione e ha prodotto gioco peccando però nel momento in cui bisognava finalizzare le occasioni, situazione nella quale l’avversario invece ha saputo esaltarsi con notevole cinismo. Vincere è l’unica alternativa possibile per guadagnarsi il diritto di giocare la semifinale di sabato.

Il canadese ha brillantemente recuperato dal problema fisico partito alla fine della sfida con l’italiano ed è uscito prepotentemente alla distanza rimontando un set di svantaggio contro l’americano Ben Shelton. Aliassime ha dimostrato una notevole costanza di rendimento in questo finale di stagione e potrebbe approfittare della sua attitudine contro un avversario che paga spesso dazio a pericolosi cali di concentrazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Zverev-Auger-Aliassime, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La sfida, la quarta del programma di giornata, inizierà non prima delle ore 20:30 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI

Venerdì 14 novembre – Round robin-Inalpi Arena

Dalle ore 11.30

Heliovaara (FIN) / Patten (GBR) [2] – Arevalo (ESA) / Pavic (CRO) [4] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Non prima delle 14.00

Sinner (ITA) [2]-Shelton (USA) [5] – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Non prima delle 18.00

Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5] – Harrison (USA) / King (USA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Non prima delle 20.30

Zverev (GER) [3] –Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ZVEREV-AUGER-ALIASSIME ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport