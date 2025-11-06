WTA Finals 2025, Sabalenka doma Gauff dopo un inizio difficile e vince il girone

Nell’incontro di chiusura del girone dedicato a Steffi Graf delle WTA Finals Aryna Sabalenka smaltisce una partenza molto complicata con un finale di prima frazione da fuoriclasse e doma Coco Gauff 7-6(5) 6-1 in un’ora e ventotto minuti. La bielorussa chiude così la prima fase a punteggio pieno e sfiderà in semifinale Amanda Anisimova, mentre nell’altro match Elena Rybakina affronterà Jessica Pegula. Esce invece ai gironi la detentrice del titolo.

La partita si apre con il break siglato in apertura dall’americana che, complici i numerosi errori dell’avversaria, allunga sul 2-0. La bielorussa, non contenta di una partenza al di sotto dei suoi standard, entra in partita con il 2-1 e, sul colpo fuori misura dell’americana, impatta sul 2-2. Il diritto affossato in rete per il break del 3-2 ribadisce le difficoltà nelle prime fasi della numero uno che, a zero, incassa anche il 4-2. Sabalenka, sostenuta dalla dirompente potenza del servizio, accorcia sul 4-3 e nel decimo gioco completa la rimonta con il diritto in corsa che le permette di agguantare il 5-5. La numero uno del mondo timbra il 6-5 con il servizio vincente, la numero tre WTA tiene la battuta per il 6-6. Gauff sigla il minibreak nel quarto punto grazie al rovescio sotto rete dell’avversaria che termina largo, lo restituisce però nel settimo punto. Il finale in volata premia la bielorussa che sfrutta il doppio fallo della rivale per il 6-4 e chiude il primo parziale sul 7-5 grazie alla devastante combinazione servizio-diritto.

La testa di serie numero uno inaugura la seconda frazione di gioco con il break a trenta sul diritto in rete della rivale, consolida il vantaggio con il 2-0 e strappa nuovamente il servizio alla rivale, autrice di un terzo gioco nel quale accusa il colpo e commette diversi errori, per il 3-0. La bielorussa, dopo aver annullato la palla del 3-1, firma il 4-0 , ma subisce la reazione della statunitense che vince due game consecutivi e recupera un break con il fulminante rovescio incrociato. Sabalenka, complici i numerosi errori della vincitrice dello scorso anno, riconquista subito il vantaggio con la risposta vincente del 5-2 e sigla il decisivo 6-2 quando scaglia il servizio vincente con cui trasforma il primo match point.

Sabalenka chiude l’incontro con tre ace, un doppio fallo, contro i sei della sua avversaria, e il 78% di prime. La numero uno del mondo vince il 68% dei punti sulla prima palla di servizio, contro il 58% dell’americana, e capitalizza cinque delle sei palle break avute a propria disposizione. La bielorussa vince il computo dei punti per 71 a 55.