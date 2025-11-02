WTA Finals 2025 oggi: orari 2 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Oggi, domenica 2 novembre, seconda giornata delle WTA Finals 2025 a Riad, in Arabia Saudita. Sul veloce indoor saudita assisteremo agli incontri rimanenti dei gruppi in doppio e in singolare e in casa Italia c’è grande curiosità su quello che riuscirà a fare Jasmine Paolini. La toscana ha ben esordito ieri nel doppio, insieme a Sara Errani.

Un successo convincente, ma ogni partita fa storia a sè. Jasmine quest’oggi dovrà affrontare un ostacolo molto difficile, ovvero la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. Una giocatrice potentissima la bielorussa, capace di dare tantissima potenza al proprio gioco e anche di coprire il campo in maniera perfetta. L’azzurra va a caccia di un’impresa.

Lo storico non sorride alla nostra portacolori, visto che Sabalenka guida 5-2. Inoltre, negli ultimi giorni, lo stato di salute della tennista italiana non è stato così eccezionale. Si spera, quindi, che sia riuscita a recuperare le proprie energie per sostenere uno sforzo così importante.

La seconda giornata delle WTA Finals 2025, in programma a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via a partire dalle 13.00 italiane. La trasmissione televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match di Paolini.

WTA FINALS 2025 OGGI

Domenica 2 novembre – Fase a gironi

Center Court

Dalle ore 13.00 italiane – Doppio (Gruppo Liezel Huber)

Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 3)-Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia, 5)

Non prima delle ore 15.00 italiane – Singolare (Gruppo Stefanie Graf)

Jasmine Paolini (Italia, 8) – Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)

Non prima delle ore 16.30 italiane – Singolare (Gruppo Stefanie Graf)

Coco Gauff (USA, 3) – Jessica Pegula (USA, 5)

A seguire – Doppio (Gruppo Liezel Huber)

Siniakova/Townsend (Cechia/USA, 2) – Babos/Stefani (Ungheria/Brasile, 7)

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport (Paolini vs Sabalenka)