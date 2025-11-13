Volley, Perugia liquida Cuneo nell’anticipo dell’undicesimo turno di SuperLega

Nell’anticipo dell’undicesimo turno della regular season della SuperLega 2025-2026 di volley maschile sorride la Sir Susa Scai Perugia, che regola la MA Acqua S.Bernardo Cuneo con un netto 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) e si porta da sola in vetta alla classifica, staccando momentaneamente la Cucine Lube Civitanova, ora seconda a -3, ma con un match in meno rispetto agli umbri.

Nel primo set il primo break è degli ospiti, che dal 2-2 si portano sul 2-5, trovando anche il +4 sul 4-8. I padroni di casa reagiscono e tornano più volte a -1, ma per operare l’aggancio devono attendere fino al 13-13. Perugia cambia marcia e scava il solco decisivo, allungando fino al 16-13. Cuneo resta in scia fino al 21-19, poi gli ultimi quattro punti sono tutti di marca umbra fino al 25-19.

Nella seconda frazione Perugia parte a spron battuto e scappa subito sul 4-1. Cuneo accorcia fino al 5-4, ma poi gli umbri accelerano di nuovo per portarsi sull’8-4. I piemontesi tornano sotto sul 9-7, ma i padroni di casa non si fanno riprendere e scavano definitivamente il solco decisivo quando dal 14-11 piazzano il break che li porta sul 20-11. Gli umbri devono solo amministrare fino al 25-16.

Nel terzo parziale la sfida si fa più accesa, con sorpassi e controsorpassi, ed i piemontesi che spesso riescono a mettere la testa davanti, seppur senza riuscire mai a mettere un gap con i padroni di casa. Il finale è tutto di marca umbra, con l’allungo decisivo che consente a Perugia di chiudere il match in tre set ed incamerare tre punti sullo score di 25-21.

SUPERLEGA VOLLEY 2025-2026

11ª giornata girone d’andata

Giovedì 13 novembre

Sir Susa Scai Perugia-MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)

Classifica

1 Sir Susa Scai Perugia 16 punti (6 partite giocate)

2 Cucine Lube Civitanova 13 (5)

3 Rana Verona 12 (5)

4 Valsa Group Modena 10 (5)

5 Itas Trentino 9 (5)

6 Gas Sales Bluenergy Piacenza 6 (5)

7 Allianz Milano 5 (4)

8 Sonepar Padova 5 (5)

9 MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5 (6)

10 Cisterna Volley 4 (5)

11 Vero Volley Monza 4 (5)

12 Yuasa Battery Grottazzolina 1 (4)