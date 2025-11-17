Volley, i migliori italiani della 5° giornata di Superlega. Bovolenta demolisce Civitanova, Lanza “sempreverde”

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 5ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO Non manca praticamente mai! Monza prova ad impensierire Trento ma ci pensa lui con i suoi 14 punti a raffreddare i bollenti spiriti della squadra ospite. Chiude con il 68% in attacco, il 48% in ricezione e un ace.

FRANCESCO D’AMICO Verona non è solo attacco e potenza ma anche in seconda linea si fa valere grazie al suo libero che viene “torturato” dai battitori di Perugia e chiude il suo match con il 52% di positività in ricezione e con qualche difesa da incorniciare.

ALESSANDRO BOVOLENTA Semplicemente devastante in attacco. Conclude con 21 punti la sua partita da incorniciare, con il 61% in attacco, due ace e due muri e pure una ricezione perfetta! Potenza e continuità.

GIANLUCA GALASSI Il centrale azzurro ritrova fisucia e qualità in una partita da brividi con Civitanova. Mette a segno 8 punti con l’83% in attacco e aggiunge 3 muri molto importanti.

FILIPPO LANZA Non finisce di stupire e guida Cisterna ad una vittoria importante contro Modena. Il veterano della squadra laziale mette a segno ben 24 punti con il 61% in attacco e il 48% in ricezione, oltre a due muri.

FRANCESCO RECINE A Padova in una sfida fra bande romagnole (dall’altra parte ci sono Orioli e Gardini) e figli d’arte, lo schiacciatore di Milano fa la differenza con 19 punti, il 49% in attacco e il 43% in ricezione, un muro e un ace.

LORENZO CODARIN Altra prestazione di spessore per il centrale di Cuneo che contribuisce con ben 10 punti in tre set al successo dei piemontesi a Grottazzolina prezioso per la salvezza. Codarin chiude con l’82% in attacco e un muro.