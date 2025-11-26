Vela, Goyard svetta in un terzo giorno bloccato agli Europei IQFoil. Di Tomassi il miglior italiano

Va in archivio una terza giornata oltremodo complicata in quel di Sferracavallo, località marittima di Palermo teatro in questi giorni dei Campionati Europei 2025 di vela, classe IQFoil. In occasione di questo day-3 il meteo ha rallentato, per non dire completamente bloccato, tutte le regate in programma, consentendo soltanto lo svolgimento della prova a slalom della categoria maschile.

Nello specifico, malgrado un cielo libero affacciatosi sopra il mare siciliano nella prima mattinata, tutti i protagonisti hanno dovuto fare prima i conti con un temporale improvviso abbattutosi nella stessa area delle regate e, successivamente, con la mancanza di vento. In virtù di quanto successo a spuntarla nella prova maschile è stato il francese Nicolas Goyard, bravo ad accomodarsi al terzo posto nel segmento salendo così al comando della classifica provvisoria con 24 puti netti, quattro in più rispetto all’olandese Luuc Van Opzeeland, secondo grazie ai 28 punti complessivi maturati anche grazie alla vittoria nella regata.

Terzo posto invece per il britannico Andy Brown con 30, non lontano dal connazionale Finn Hawskings e dal polacco Pawel Tarnowski. Scivola in sesta casella poi l’israeliano Campione Olimpico in carica Tom Reuveny, costretto ad accontentarsi solo della diciassettesima piazzola provvisoria. In top 10 invece l’azzurro Luca Di Tomassi con 42 punti netti, centrando la posizione numero 7 in flotta gialla; bene anche Leonardo Tomasini, dodicesimo con 50. Mentre Nicolò Renna è sceso al ventiduesimo posto con 75.