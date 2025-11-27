United Rugby Championship: la Benetton Treviso riparte da Belfast

Torna l’United Rugby Championship dopo la lunga pausa internazionale, e in attesa dello stop per le coppe europee, e torna in campo la Benetton Treviso che venerdì sera sarà impegnata sul difficile campo dell’Ulster. Al Ravenhill Stadium i veneti vanno a caccia del terzo successo stagionale, ma affronteranno i nordirlandesi che li precedono in quinta posizione e con un match da recuperare.

Benetton Treviso arriva alla sfida di Belfast con l’obiettivo di ribaltare una classifica che, al momento, vede i veneti decimi e distanti da Ulster, quinto in graduatoria. Nonostante il divario, una vittoria permetterebbe alla squadra di Calum MacRae di portarsi sul 3-0-3 e avvicinare sensibilmente i nordirlandesi, che hanno disputato una partita in meno a causa di un rinvio per maltempo. La vera incognita per Benetton sarà però la gestione delle assenze: ben undici giocatori sono stati impegnati con l’Italia nel recente test match contro il Cile, costringendo il tecnico a fare ricorso alla profondità del roster per mantenere competitività in un match che può pesare molto sulla stagione.

Ulster, dal canto suo, potrà contare su una situazione opposta. Il club di Belfast non soffre particolarmente le convocazioni internazionali e ritrova elementi di peso come Iain Henderson, Jacob Stockdale e Nick Timoney, rientrati dal ritiro con l’Irlanda. Si valutano anche le condizioni di Juarno Augustus e Cormac Izuchukwu, rientrati in gruppo dopo infortuni, mentre restano indisponibili Michael Lowry, Ben Carson e un lungo elenco di infortunati tra cui McCloskey, Reffell e McIlroy. Nonostante ciò, la profondità della rosa nordirlandese resta notevole, rendendo la trasferta un banco di prova complesso ma potenzialmente molto prezioso per Benetton.

“Questo fine settimana per noi è importante, perché non abbiamo ancora mai vinto fuori casa. Ulster è una squadra molto forte, specialmente quando gioca in casa. Hanno iniziato la stagione bene e sono quinti in classifica. Hanno una tifoseria molto calda. Come squadra, giocano con tanti offload, adottano un rugby veloce e sarà una sfida molto probante per noi” le parole del mediano di mischia Andy Uren alla vigilia della sfida.