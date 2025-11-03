Sport in tv oggi (lunedì 3 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tutto pronto per una nuova settimana di sport che si apre quest’oggi, lunedì 3 novembre, con una giornata abbastanza interessante anche sul fronte italiano. Riflettori puntati sul grande tennis ed in particolare sulle WTA Finals di Riad, con Sara Errani e Jasmine Paolini impegnate contro Hsieh Su-wei e Jelena Ostapenko nel secondo match della fase a gironi dopo la netta vittoria al debutto.

La coppia azzurra, in caso di successo, potrebbe ottenere la certezza aritmetica della qualificazione per le semifinali nel Master di fine anno. A Riad prosegue anche il round robin del torneo di singolare, con la seconda tornata di incontri del gruppo Serena Williams che prevede il big match tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina oltre al derby statunitense Anisimova-Keys.

Per quanto riguarda il circuito maggiore maschile, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini cominciano il loro cammino nel main draw dell’ATP 250 di Metz sfidando rispettivamente il britannico Jan Choinski ed il francese Quentin Halys. Spazio anche per il calcio, con i posticipi dei vari campionati nazionali e l’esordio dell’Italia contro il Qatar ai Mondiali Under 17.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 3 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 3 novembre

11.00 Sollevamento pesi, Europei Junior e U23: settima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube EWFSPORT

13.00 Tennis, WTA Finals: round robin, Sara Errani/Jasmine Paolini vs Hsieh Su-wei/Jelena Ostapenko – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

13.00 Tennis, ATP Atene: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

14.00 Tennis, ATP Metz: primo turno (1° match sul centrale Lorenzo Sonego-Jan Choinski, 4° match Matteo Berrettini-Quentin Halys) – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Tennis, WTA Finals: round robin, Iga Swiatek vs Elena Rybakina – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

16.30 Tennis, WTA Finals: round robin, Amanda Anisimova vs Madison Keys – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

16.45 Calcio, Mondiali U17: Italia-Qatar – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Genoa – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Real Oviedo-Osasuna – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Sunderland-Everton – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW