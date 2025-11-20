Speed skating, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Calgary: c’è Arianna Fontana!

La Coppa del Mondo di speed skating si trasferisce in Canada per il secondo appuntamento stagionale: dopo il debutto dello scorso weekend a Salt Lake City (USA), il massimo circuito internazionale itinerante andrà in scena sull’Olympic Oval di Calgary dal 21 al 23 novembre. L’Italia cercherà di essere protagonista sul ghiaccio nordamericano con ben diciotto atleti, desiderosi di riscattare le poco convincenti prestazioni offerte in occasione dell’ultimo evento.

Si attendono risposte importanti da parte delle stelle, a cominciare da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Francesca Lollobrigida. I terzetti del team pursuit saranno chiamati a inseguire un riscontro importante per non rischiare di mancare la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Spicca la presenza di Arianna Fontana, che era assente lo scorso fine settimana e che salterà la concomitante prova del World Tour di short track.

L’italiana più medagliata della storia ai Giochi Invernali si cimenterà sui 1500 metri, come ha rivelato Maurizio Marchetto, Direttore delle squadre nazionali, attraverso i canali federali: “Sono felice di riaccoglierla in squadra. Gareggerà nei 1500 metri in virtù dei tempi fatti registrare la scorsa stagione ed è tra le candidate per cimentarsi nel Team Pursuit, specialità complessa per noi, ma in cui sono certo che si possa fare meglio di quanto visto a Salt Lake City”.

Il DT ha poi proseguito: “Arriviamo da un weekend in cui è stato commesso qualche errore tecnico ma in cui abbiamo comunque ottenuto risultati importanti, a cominciare dai record italiani. Inoltre, il quarto posto di Francesca Lollobrigida sui 3.000 metri va considerato ottimo. Le mass start invece stanno diventando sempre più imprevedibili ed è forse arrivato il momento che gli specialisti facciano fronte comune per fronteggiare le fughe degli outsider, sempre più fruttifere, sebbene a Salt Lake City questa fuga sia stata compiuta da un campione come Jorrit Bergsma. Ovviamente, c’è del rammarico per la caduta del Team Pursuit maschile, un incidente inaspettato e mai verificatosi in passato. In ogni modo, non si può imputare alcuna colpa agli atleti e sono certo che ognuno di loro sia determinato a rifarsi. Peraltro, nel momento della caduta, il tempo era in linea con quello della Norvegia, alfine giunta seconda e so che il terzetto aveva ancora del margine“.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING

UOMINI: Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini.

DONNE: Giorgia Aiello, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida, Alice Marletti, Serena Pergher, Linda Rossi, Emily Tormen, Mybritt Vigl.