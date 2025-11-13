Sinner-Shelton, ufficiale l’orario: programma, tv, streaming

Nessuna sorpresa nell’ordine di gioco pubblicato dagli organizzatori per la giornata di venerdì 14 novembre alle ATP Finals 2025. Come da previsioni, Jannik Sinner giocherà infatti la sua ultima partita di round robin contro lo statunitense Ben Shelton non prima delle ore 14.00 dopo essere stato protagonista della sessione serale sia lunedì che mercoledì.

Il tennista italiano, n.2 del seeding e campione in carica del Master, è già qualificato per le semifinali avendo blindato con un turno d’anticipo il primo posto nel gruppo dedicato a Bjorn Borg. Sinner proverà comunque a battere il n.5 al mondo per prolungare la sua striscia positiva in eventi indoor e guadagnare 200 punti extra per il ranking che potranno rivelarsi utili (prima o poi) nel duello con il rivale spagnolo Carlos Alcaraz per la leadership della classifica ATP.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Shelton, valevole per l’ultima giornata di round robin delle ATP Finals di Torino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-SHELTON TORINO 2025

Mercoledì 12 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle ore 11.30 italiane

Arevalo/Pavic vs Heliovaara/Patten

A seguire, ma non prima delle 14.00

Jannik Sinner vs Ben Shelton

PROGRAMMA SINNER-SHELTON TORINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.