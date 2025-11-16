Simone Biles lascia uno spiraglio per Los Angeles 2028

La statunitense Simone Biles potrebbe ripensarci e lascia uno spiraglio aperto sulla partecipazione alle Olimpiadi casalinghe di Los Angeles 2028: in un’intervista rilasciata a People, la ginnasta rivela di non escludere la possibilità di essere in gara tra tre anni ai Giochi.

La ginnasta statunitense spiega di non essere certa sul futuro: “Al momento non so se è sul tappeto o sugli spalti, ma voglio assolutamente andare e far parte di questo evento. A tutti piace parlare di Los Angeles e di come appare quella strada per me. Attualmente mi sto prendendo una pausa dalla palestra, perché penso che sia davvero importante che la salute fisica corrisponda alla salute mentale“.

Tornando a parlare della vittoria di Parigi 2024, Biles rivela il segreto che l’ha portata ancora al trionfo: “La parte mentale e quella fisica erano alla pari. Erano sulla buona strada l’una con l’altra, quindi penso che questo sia davvero importante“.