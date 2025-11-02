Scandicci rimonta da Novara da 0-2, Antropova show. Conegliano capolista solitaria, prima gioia di San Giovanni

Dopo la netta vittoria di Milano contro Monviso, nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite valide per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Novara nel big match, imponendosi al tie-break dopo aver recuperato da 0-2 e 18-21: quando il successo sembrava ormai nelle mani delle piemontesi, le toscane si sono prodigate in un recupero stellare al PalaIgor e hanno così conquistato la settima affermazione stagionale.

La classifica del campionato assume ora un’altra fisionomia: Conegliano è capolista solitaria con 20 punti, uno in più di Scandicci che ha disputato un incontro in più, Milano occupa la terza piazza a -4 e Novara insegue a -5. Una strepitosa Ekaterina Antropova ha messo a segno 26 punti (3 muri), ma si sono distinte anche la schiacciatrice Avery Skinner (21 punti) e la centrale Emma Graziani (13). Alle piemontesi non sono bastate le 18 marcature a testa di Britt Herbots, Mayu Ishikawa e Amber Igiede.

Arriva la prima vittoria della storia in Serie A1 per San Giovanni in Marignano: fino a oggi aveva perso sei partite per 3-0, oggi si è imposta con il massimo scarto contro Cuneo di fronte al proprio pubblico. Le emiliane tornano in piena lotta per la salvezza, mentre le piemontesi stazionano a metà classifica dopo un ko inatteso. Edinara Brancher (14 punti), Anna Piovesan (10) e Sara Caruso (10) hanno prevalso contro il sestetto guidato da Binto Diop (12) e Jaelyn Keene (11).

Chieri ha vinto a Vallefoglia per 3-1 e ha rinsaldato la quinta posizione: sugli scudi Stella Nervini (18 punti) ed Elles Dambrink (10), tra le marchigiane le migliori sono state Erblira Bici (18) e Loveth Omoruyi (11). Firenze ha sconfitto Perugia con un secco 3-0 (15 punti di Jolien Knollema, 12 di Nausica Acciarri e 11 di Francesca Villani contro i 17 di Beatrice Gardini). Tre punti preziosi per Macerata in ottica salvezza grazie al 3-1 impartito a Busto Arsizio a domicilio (22 punti di Suvi Kokkonen e 19 di Clara Decortes, alle Farfalle non sono bastati i 26 di Josephine Obossa).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (24-26; 25-13; 22-25; 19-25)

Numia Vero Volley Milano vs Wash4green Monviso Volley 3-0 (25-22; 25-19; 25-18)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (25-19; 15-25; 23-25; 22-25)

Il Bisonte Firenze vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-22; 25-21; 25-22)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (33-31; 25-21; 25-13)

Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-22; 25-19; 27-29; 13-25; 11-15)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 20 punti, Scandicci 19*, Milano 16, Novara 15, Chieri 14, Cuneo 11, Macerata 11, Firenze 10, Vallefoglia 9, Busto Arsizio 6, Perugia 6, Monviso 5*, Bergamo 5, San Giovanni in Marignano 3. *= 1 partita in più.