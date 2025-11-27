Scandicci-Alba Blaj oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, canale, streaming

Oggi giovedì 27 novembre (ore 20.00) si gioca Scandicci-Alba Blaj, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. La formazione toscana si appresta a fare il proprio esordio stagionale nella massima competizione europea, dopo che nella passata annata agonistica perse la finale contro Conegliano. La Savino Del Bene inizierà il cammino di fronte al proprio pubblico, partendo con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine rumena

Le ragazze di coach Marco Gaspari occupano il secondo posto nella classifica di Serie A1 alle spalle di Conegliano e puntano chiaramente a farsi strada in campo continentale, risultando la compagine più accreditata nella Pool A insieme al VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti. Scandicci sarà trascinata dalla bomber Ekaterina Antropova, dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic, dalla schiacciatrice Caterina Bosetti, dalle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel. Tra le fila dell’Alba Blaj spicca l’attaccante Vittoria Piani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Alba Blaj, match valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-ALBA BLAJ VOLLEY OGGI

Giovedì 27 novembre

Ore 20.00 Savino Del Bene Scandicci vs CS Volei Alba Blaj – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA SCANDICCI-ALBA BLAJ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.