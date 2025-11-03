Ranking WTA (3 novembre 2025): Victoria Mboko in top-20, Aryna Sabalenka regina di quest’anno

Non ci sono aggiornamenti considerevoli all’inizio di questa settimana nel ranking WTA. Lo svolgimento delle WTA Finals 2025 a Riad (Arabia Saudita) ha un po’ congelato la situazione, in attesa del responso che ci sarà sabato 8 novembre. Di sicuro c’è che la bielorussa Aryna Sabalenka troneggia davanti a tutte e ha potuto festeggiare in terra saudita il suo primato di fine stagione.

Alle spalle della nativa di Minsk troviamo la polacca Iga Swiatek, le americane Coco Gauff, Amanda Anisimova e Jessica Pegula e la kazaka Elena Rybakina, protagonista di un grande finale di 2025. Al n.8 c’è Jasmine Paolini che spera di chiudere nel migliore dei modi la sua annata nel Master di fine anno, anche se le condizioni di salute non sono perfette.

RANKING WTA (TOP 10)

Lunedì 3 novembre 2025

1. Aryna Sabalenka 9870

2. Iga Swiatek 8195

3. Coco Gauff 6563

4. Amanda Anisimova 5887

5. Jessica Pegula 5183

6. Elena Rybakina 4350

7. Madison Keys 4335

8. Jasmine Paolini 4325

9. Mirra Andreeva 4319

10. Ekaterina Alexandrova 3375

Di interessate c’è, relativamente ai tornei che si sono tenuti questa settimana di rango “inferiore”, l’ascesa della giovane canadese Victoria Mboko. La 19enne nordamericana, vincitrice in stagione del WTA1000 di Toronto, si è imposta a Hong Kong ed è entrata di diritto nel novero delle top-20, ovvero n.18, guadagnando tre posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento. Una tennista da tenere in considerazione in futuro.

Parlando delle altre giocatrici italiane, il quadro è poco allegro. A parte Paolini, c’è solo un’altra tennista facente parte del gruppo delle migliori 100, ovvero la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (84). Lucia Bronzetti, infatti, è n.104. Un dato che denota le difficoltà che ci sono a livello femminile nel Bel Paese.

TOP 10 ITALIANE

Lunedì 3 novembre 2025

84. Elisabetta Cocciaretto 837

104. Lucia Bronzetti 731

142. Lucrezia Stefanini 525

153. Nuria Brancaccio 491

206. Silvia Ambrosio 356

211. Tyra Caterina Grant 349

215. Camilla Rosatello 344

239. Jessica Pieri 304

305. Lisa Pigato 218