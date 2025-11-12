Quando si gioca Sinner-Shelton? Programma, tv, streaming: più che probabile un cambio di orario

Venerdì 14 novembre andrà in scena l’ultima giornata di incontri della fase a gironi delle ATP Finals 2025. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, si deciderà il destino del Gruppo Bjorn Borg. A questo proposito, Jannik Sinner affronterà l’americano Ben Shelton, avendo la consapevolezza di essere già qualificato in semifinale da primo del girone.

Lo statunitense, già eliminato per via dei ko contro Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime, cercherà di giocare al meglio delle proprie possibilità per chiudere l’avventura a Torino in modo positivo. Sinner, nello stesso tempo, vorrà allungare la striscia di vittorie a livello indoor (28), oltre che la serie di affermazioni negli scontri diretti con l’americano.

Jannik, infatti, è avanti 7-1 nei precedenti e, dopo il ko nel primo incrocio a Shanghai nel 2023, non ha dato scampo al suo avversario, vincendo tutte le partite e senza perdere set. L’ultima vittoria è arrivata nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi di quest’anno, con un successo per 6-3 6-3.

La partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valida per il Gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals 2025, andrà in scena venerdì 14 novembre ed è prevista non prima delle ore 14.00 sul campo dell’Inalpi Arena di Torino. La copertura televisiva sarà curata da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-SHELTON ATP FINALS 2025

Venerdì 14 novembre

INALPI ARENA – Inizio alle ore 11.30

Heliovaara/Patten vs Arevalo/Pavic

Non prima delle ore 14.00

Jannik Sinner (Ita) vs Ben Shelton (Usa)

Non prima delle ore 18.00

Salisbury/Skupski vs Harrison/King

Non prima delle 20.30

Alexander Zverev (Ger) vs Felix Auger-Aliassime (Can)

PROGRAMMA SINNER-SHELTON ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD.

Diretta streaming: Tennis TV, SkyGo, NOW e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.