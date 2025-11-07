Quando MotoGP e F1 oggi (7 novembre): orari prove libere e Sprint Qualifying, streaming, programma TV8 e Sky

Venerdì 7 novembre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Interlagos andranno in scena le prove libere e le sprint qualifying del GP del Brasile per quanto riguarda la F1, a Portimao spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP del Portogallo per la MotoGP.

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a una sessione di prove libere per la F1 e al turno che determinerà la griglia di partenza per la Sprint Race di domani, mentre in terra oceanica si disputeranno alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere e delle sprint qualifying di F1 e delle prove libere e pre-qualifiche di MotoGP in programma venerdì 7 novembre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 7 novembre

10.00-10.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

10.50-11.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

11.45-12.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

14.15-14.50 Moto3, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

15.05-15.45 Moto2, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

15.30-16.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K

16.00-17.00 MotoGP, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

19.30 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Prevista la differita in chiaro su TV8 solo della Sprint Qualifying (ore 12.00 di sabato 8 novembre).

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.