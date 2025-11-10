Quando gioca Sinner la seconda partita alle ATP Finals? Orario, programma, tv, streaming

Jannik Sinner farà questa sera, non prima delle 20.30, il proprio esordio nelle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, il n.2 del mondo farà il proprio esordio in una competizione, avendo come obiettivo la riconquista della corona e, se possibile, provare a contendere lo scettro della classifica mondiale allo spagnolo Carlos Alcaraz.

Per quest’ultimo target non tutto è nelle mani di Jannik, dal momento che Carlitos con tre vittorie nella fase a gironi chiuderebbe i giochi in suo favore, a prescindere da quello che farà l’azzurro in questo Master. Sinner, poi, è atteso a un confronto difficile con il canadese Felix Auger-Aliassime, sfida che c’è stata in finale nel recente Masters1000 di Parigi. In quest’ultimo caso, è arrivata l’affermazione del pusterese.

A seconda del riscontro di questo match, il nostro portacolori se la vedrà contro Alexander Zverev o Ben Shelton. Se dovesse esserci il successo, il prossimo incrocio sarà col tedesco, mentre se ci fosse un ko allora l’avversario sarebbe l’americano. Il tutto è previsto mercoledì 12 novembre, dal momento che gli organizzatori hanno ripristinato lo schedule canonico in cui coprire nell’intera giornata i match di singolare di un solo raggruppamento.

La seconda partita di Jannik Sinner alle ATP Finals 2025 andrà in scena mercoledì 12 novembre (ore 20.30), valida per il Gruppo Bjorn Borg. La trasmissione televisiva sarà curata da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER ATP FINALS 2025

Mercoledì 12 novembre

Ore 20.30 Jannik Sinner vs Alexander Zverev (in caso di vittoria contro Felix Auger-Aliassime)

Ore 20.30 Jannik Sinner vs Ben Shelton (in caso di sconfitta contro Felix Auger-Aliassime)

PROGRAMMA JANNIK SINNER ATP FINALS 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport