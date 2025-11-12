Quale partita su Rai2 oggi alle ATP Finals 2025? Orario 14 novembre, programma, streaming

Nuova giornata di grande intensità alle ATP Finals 2025. Si decide oggi il destino del girone che al suo interno ha il maggior affollamento di specialisti del tennis giocato sotto i tetti dei palasport. E, in particolare, c’è il ritorno in campo di Jannik Sinner, che se la giocherà con Alexander Zverev per il primato nel girone.

Chiaramente, è questa la scelta di Rai2 per la partita in chiaro giornaliera da mostrare secondo gli accordi in essere fin dal 2021. La seconda rete di Stato spera di ripetere gli ottimi risultati ottenuti con Sinner-Auger-Aliassime. Che, combinati a Sky, hanno portato a numeri di grande prestigio se si considera che questo era un match d’esordio. Contro Zverev è la storia recente a dire che si tratterà di un match molto complicato e con tantissime variabili al suo interno.

La quarta giornata delle ATP Finals si giocherà oggi a Torino. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché occasiolnamente su Sky Sport Mix (201); per Sinner-Zverev ci sarà la diretta gratis e in chiaro su Rai2. Diretta streaming su RaiPlay (per Sinner-Zverev) e su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Mercoledì 12 novembre

Ore 11:30 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2]-Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Shelton (USA) [5]-Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [4]-Harrison (USA)/King (USA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Ore 20:30 Sinner (ITA) [2]-Zverev (GER) [3] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Sinner-Zverev), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: RaiPlay (Sinner-Zverev), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (singolari)