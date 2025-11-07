Pegula-Rybakina e Sabalenka-Anisimova oggi, WTA Finals 2025: orari semifinali, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 7 novembre, andranno in scena a Riad, in Arabia Saudita, le semifinali delle WTA Finals 2025 di tennis: in singolare, dove è stata eliminata l’azzurra Jasmine Paolini, la statunitense Jessica Pegula sfiderà la kazaka Elena Rybakina, mentre la bielorussa Aryna Sabalenka affronterà la statunitense Amanda Anisimova.

In doppio, invece, sono state eliminate Sara Errani/Jasmine Paolini, mentre il penultimo atto vedrà di fronte da una parte Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko e Timea Babos/Luisa Stefani, e dall’altra Veronika Kudermetova/Elise Mertens e Katerina Siniakova/Taylor Townsend.

Le semifinali di singolare e doppio delle WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Venerdì 7 novembre – Semifinali

Dalle ore 13.30 italiane – Doppio

Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko (Cina Taipei/Lettonia, 6) – Timea Babos/Luisa Stefani (Ungheria/Brasile, 7)

Non prima delle ore 16.00 italiane – Singolare

Jessica Pegula (Stati Uniti, 5) – Elena Rybakina (Kazakistan, 6) – Diretta tv SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

A seguire – Singolare

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Amanda Anisimova (Stati Uniti, 4) – Diretta tv SuperTennis HD, Sky Sport Tennis

A seguire – Doppio

Veronika Kudermetova/Elise Mertens (Russia/Belgio,4)-Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti,2)

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.