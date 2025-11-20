Pattinaggio di figura, Lopareva-Brissaud trionfano nella danza alla Warsaw Cup. Samoilov primo nello short maschile

Arrivano in primi responsi alla Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questa settimana presso la COS Torwar II dell’omonima città polacca. Rispettando ampiamente i favori del pronostico infatti i francesi Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud si sono piazzati sul gradino più alto del podio nella danza sul ghiaccio, conquistando per l’occasione il nuovo primato stagionale,

Davvero tutto facile per i transalpini, abili a raccogliere 121.60 (69.10, 52.50) per 202.61 precedendo un po’ a sorpresa i sudcoreani Hannah Lim-Ye Quan, saliti di un posto rispetto alla rhythm dance e secondi con 114.24 (65.64, 49.60) per 190.26 sfruttando un brutto errore da parte degli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, terzi con la settima danza libera valutata 110.18 (60.98, 50.20) per 189.27 e pesantemente viziata da una caduta nel set di twizzles.

La giornata si è aperta con lo short program individuale maschile, contrassegnato dal buon exploit del polacco Vladimir Samoilov, provvisoriamente al comando con 85.08 (48.26, 36.82) arginando di due lunghezze il ben più quotato Campione Europeo in carica elvetico Lukas Britschgi, secondo con 82.76 (41.18, 41.58) e artefice di layout composto dalla combinazione quadruplo toeloop/doppio toeloop, dal triplo axel e dal triplo lutz in zona bonus.

Più staccato l’ucraino Ivan Shmuratko, terzo con 76.44 (38.61, 37.83) rallentato da una sbavatura nel filo d’entrata della catena triplo lutz/triplo toeloop. Prestazione negativa infine per Gabriele Frangipani, unico azzurro in gara frenato da una caduta nel quadruplo toeloop e da un passaggio a vuoto nella combo, composta due due doppi e quindi non conforme AL, fattore che ha inchiodato il suo punteggio a quota 56.10 (23.11, 33.99), valido per la diciannovesima piazza.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO