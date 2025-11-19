Pattinaggio Artistico

Pattinaggio di figura: Lopareva-Brissaud avanti nella rhythm dance alla Warsaw Cup, Manni-Roethlisberger in top 10

Si apre nel segno dei francesi Evgeniia Lopareva-Goeffry Brissaud la Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026. Buona la prova dei danzatori, bravi a rispettare i favori del pronostico rivelandosi gli unici a scavalcare la soglia degli 80 punti.

Nello specifico i transalpini hanno sciorinato una prova consistente sotto il profilo tecnico, impreziosita dal set di twizzles (livello 4), dalla serie di passi sulla midline (livello 2), dal sollevamento stazionario (livello 4) e dal pattern (livello 3), tutti elementi valutati con un GOE positivo che ha consentito loro di stampare 80.46 (46.08, 34.38)). 

Non lontani poi gli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, secondi con 79.09 (45.97, 33.12) davanti ai sudcoreani Hannah Lim-Ye Quan, al momento terzi con 76.02 (43.57, 32.45) a distanza di sicurezza dagli americani Emily Bratti-Ian Somerville, quarti con 72.91 (41.66, 31.25).

Positiva la prestazione delle coppie italiane, tutte vicine al primato personale. Il binomio meglio piazzato in tal senso è stato quello composto da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, noni con 68.10 (38.17, 29.93), pochi decimi meno del personal best conquistato proprio in questa competizione lo scorso anno. Bene anche Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, trediceismi e vicini al miglior punteggio strappato in un evento di seconda fascia come testimonia lo score di 65.37 (37.17, 29.83). Da segnalare inoltre anche Carlotta Argentieri-Francesco Riva, ventesimi con 56.19 (30.12, 26.07).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
FRA
80.46 1
2 Caroline GREEN / Michael PARSONS
USA
79.09 2
3 Hannah LIM / Ye QUAN
KOR
76.02 3
4 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE
USA
72.91 4
5 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN
GER
71.71 5
6 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS
FRA
69.13 6
7 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV
ESP
68.81 7
8 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS
IRL
68.46 8
9 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER
ITA
68.10 9
10 Isabella FLORES / Linus Colmor JEPSEN
USA
67.71 10
11 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY
ISR
67.08 11
12 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO
HUN
65.73 12
13 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA
ITA
65.37 13
14 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS
GER
65.01 14
15 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV
UKR
63.90 15
16 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN
UKR
62.34 16
17 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA
POL
60.05 17
18 Arianna SASSI / Luca MORINI
SUI
59.70 18
19 Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY
GER
59.01 19
20 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA
ITA
56.19 20
21 Zofia GRZEGORZEWSKA / Oleg MURATOV
POL
55.91 21
22 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV
SWE
55.81 22
23 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO
HUN
55.36 23
24 Helena CARHART / Filip BOJANOWSKI
POL
54.73 24
25 Lara LUFT / Ilias FOURATI
HUN
54.27 25
26 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN
POL
49.48 26
