Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco e AN Brescia dilagano. Successi di rigore per CN Posillipo e Olympic Roma
Nell’ottava giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto le due favorite rispettano il pronostico favorevole della vigilia e vincono agevolmente i rispettivi impegni. Continua così, In attesa del posticipo di domani, la corsa solitaria del duo Pro Recco-AN Brescia in testa alla classifica.
I liguri, dopo un avvio equilibrato con il punteggio che recita 5-5 nelle prime battute del secondo parziale, spazzano via 21-12 la resistenza della Rari Nantes Florentia grazie ad una prova di squadra nella quale fanno a segno dodici giocatori di movimento con Di Fulvio, top scorer con cinque reti, nel ruolo del mattatore. Prova di forza anche quella offerta dalla formazione lombarda che a Monterotondo travolge 22-10 la Roma Vis Nova. I ragazzi allenati da Bovo partono a razzo con un devastante 5-0 e concludono la propria performance con dieci giocatori di movimenti che iscrivono il proprio nome nel tabellino dei marcatori.
Conquista un successo di capitale importanza per le proprie ambizioni la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo che, dopo i tiri di rigore, supera 14-13 il Telimar a Terrasini. I partenopei agguantano il pari nel finale e ai rigori, dopo la parata di Massaro su Renzuto, non commettono più errori mentre i siciliani pagano cara la conclusione sbagliata Vukurovic. La giostra del gol della Carmen Longo premia la Training Academy Olympic Roma che s’impone 22-21 ai rigori sfruttando l’errore decisivo di Milakovic.
In zona salvezza portano a casa punti importanti l’Iren Genova Quinto e la Rari Nantes Salerno. Ad Albaro i liguri liquidano 11-6 l’AC Group C.C.Napoli in un match nel quale prendono definitivamente il largo con il 3-0 messo a segno nel quarto parziale. A Siracusa i campani s’impongono 13-11 in un match nel quale assumono il controllo delle operazioni grazie al 3-0 di break operato tra secondo e terzo parziale.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
OTTAVA GIORNATA
Risultati
Sabato 15 novembre 2025
Iren Genova Quinto – AC Group CC Napoli 11-6
Telimar – Ranieri Impiantistica CN Posillipo 13-14 dtr
C.C.Ortigia 1928 – RN Nuoto Salerno 11-13
De Akker Team – Training Academy Olympic Roma 21-22 dtr
Roma Vis Nova – AN Brescia 10-22
RN Florentia – Pro Recco Waterpolo 12-21
Domenica 16 novembre 2025
14:00 Banco BPM R.N. Savona – Pallanuoto Trieste
Classifica
Pro Recco Waterpolo 24
AN Brescia Team 24
Banco BPM RN Savona 18 *
Pallanuoto Trieste 15 *
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 14
Roma Vis Nova Pallanuoto 11
Training Academy Olympic Roma 11
Iren Genova Quinto 10
RM Nuoto Salerno 10
Telimar 9
De Akker Team 9
AC Group Canottieri Napoli 6
C.C. Ortigia 1928 4
RN Florentia 0