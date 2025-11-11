Pallanuoto, l’AN Brescia domina ad Oradea ed ipoteca i quarti di finale della Champions League

La terza giornata della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto porta in dote in casa Italia, nel Girone C, il netto successo dell’AN Brescia, che passa in casa dei romeni del CSM Oradea, vincendo per 11-16, ed ipoteca il secondo posto nel raggruppamento e, di conseguenza, la qualificazione ai quarti di finale.

Nel primo quarto i romeni passano in vantaggio, ma il Brescia risponde con un break di 0-4 che scava già un primo solco. Il lombardi allungano anche sul +4 col 2-6, ma l’Oradea accorcia sul 3-6. Nella seconda frazione i padroni di casa tornano subito a -2, ma la compagine italiana cala un altro poker ed arriva a metà gara sul 4-10.

Nel terzo periodo si registra un doppio botta e risposta, poi il Brescia allunga ancora e raggiunge il massimo vantaggio, arrivando a +8, sul 6-14, all’ultimo intervallo. Nel quarto tempo arriva anche il +9 degli ospiti, poi i padroni di casa rendono meno amaro il passivo siglando quattro reti consecutive per il 10-15. Ancora un botta e rispota tra le due formazioni, e così il gap non cambia più con il definitivo 11-16.

L’AN Brescia, dunque, in Romania vince lo scontro diretto per il secondo posto nel raggruppamento, che vale la qualificazione ai quarti: i lombardi salgono a quota 6 e staccano i romeni, fermi a quota 3, mentre i magiari del Ferencvaros hanno già ipotecato il primato nel girone. Il Brescia nel prossimo turno affronterà i montenegrini del Primorac Kotor, già sconfitti in trasferta. In caso di successo, solo una clamorosa debacle interna contro l’Oradea (considerato anche il +5 odierno) potrebbe compromettere il passaggio ai quarti.