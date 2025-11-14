Pallanuoto
Pallanuoto femminile, diramato il calendario degli Europei: esordio del Setterosa con la Croazia
A Funchal, in Portogallo, si disputeranno gli Europei 2026 di pallanuoto femminile, in programma nella città lusitana dal 26 gennaio al 5 febbraio: è stato diramato il calendario della manifestazione, con il Setterosa che affronterà nella prima fase, nell’ordine, Croazia, Serbia e Turchia.
Le prime due classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da 4 squadre: al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le terze e le quarte disputeranno il tabellone per il 5° posto.
EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026
GIRONI
Girone A: Grecia, Francia, Slovacchia, Germania.
Girone B: Ungheria, Romania, Spagna, Portogallo.
Girone C: Italia, Serbia, Croazia, Turchia.
Girone D: Paesi Bassi, Svizzera, Gran Bretagna, Israele.
CALENDARIO
PRIMA FASE A GIRONI
26/1/2026 – 1a GIORNATA
10:00 D2 – SVIZZERA D4 – ISRAELE
11:30 A1 – GRECIA A3 – SLOVACCHIA
13:15 A2 – FRANCIA A4 – GERMANIA
14:45 C1 – ITALIA C3 – CROAZIA
16:30 C2 – SERBIA C4 – TURCHIA
18:00 B1 – UNGHERIA B3 – SPAGNA
19:45 D1 – PAESI BASSI D3 – GRAN BRETAGNA
21:15 CERIMONIA DI APERTURA
22:00 B2 – ROMANIA B4 – PORTOGALLO
27/1/2026 – 2a GIORNATA
10:00 D1 – PAESI BASSI D2 – SVIZZERA
11:30 A4 – GERMANIA A3 – SLOVACCHIA
13:15 C1 – ITALIA C2 – SERBIA
14:45 B1 – UNGHERIA B2 – ROMANIA
16:30 D4 – ISRAELE D3 – GRAN BRETAGNA
18:00 A1 – GRECIA A2 – FRANCIA
19:45 C4 – TURCHIA C3 – CROAZIA
21:15 B4 – PORTOGALLO B3 – SPAGNA
28/1/2026 – GIORNO DI RIPOSO
29/1/2026 – 3a GIORNATA
10:00 C1 – ITALIA C4 – TURCHIA
11:30 D1 – PAESI BASSI D4 – ISRAELE
13:15 B2 – ROMANIA B3 – SPAGNA
14:45 A1 – GRECIA A4 – GERMANIA
16:30 B1 – UNGHERIA B4 – PORTOGALLO
18:00 C2 – SERBIA C3 – CROAZIA
19:45 A2 – FRANCIA A3 – SLOVACCHIA
21:15 D2 – SVIZZERA D3 – GRAN BRETAGNA
SECONDA FASE A GIRONI
30/1/2026 – 1a GIORNATA
14:00 GRUPPO G (9°-16° POSTO) 3A – 4C
16:00 GRUPPO G (9°-16° POSTO) 3C – 4A
18:15 GRUPPO H (9°-16° POSTO) 3B – 4D
20:15 GRUPPO H (9°-16° POSTO) 3D – 4B
31/1/2026 – 1a GIORNATA
14:00 GRUPPO E (1°-8° POSTO) 1A – 1C
16:00 GRUPPO F (1°-8° POSTO) 2B – 2D
18:15 GRUPPO E (1°-8° POSTO) 2A – 2C
20:15 GRUPPO F (1°-8° POSTO) 1D – 1B
1/2/2026 – 2a GIORNATA
10:00 GRUPPO G (9°-16° POSTO) 4A – 4C
11:30 GRUPPO H (9°-16° POSTO) 4B – 4D
13:15 GRUPPO G (9°-16° POSTO) 3A – 3C
14:45 GRUPPO H (9°-16° POSTO) 3B – 3D
16:30 GRUPPO E (1°-8° POSTO) 1C – 2A
18:00 GRUPPO F (1°-8° POSTO) 1B – 2D
19:45 GRUPPO E (1°-8° POSTO) 1A – 2C
21:15 GRUPPO F (1°-8° POSTO) 1D – 2B
2/2/2026 – FINALI DAL 9° AL 16° POSTO
14:00 15°-16° POSTO 4G – 4H
16:00 13°-14° POSTO 3G – 3H
18:15 11°-12° POSTO 2G – 2H
20:15 9°-10° POSTO 1G – 1H
3/2/2026 – SEMIFINALI
14:00 SF 1 – 5°-8° POSTO 3E – 4F
16:00 SF 2 – 5°-8° POSTO 3F – 4E
18:15 SF 1 – 1°-4° POSTO 1E – 2F
20:15 SF 2 – 1°-4° POSTO 1F – 2E
4/2/2026 – FINALI DAL 5° ALL’8° POSTO
18:00 7°-8° POSTO L SF5-8 1 – L SF5-8 2
21:30 5°-6° POSTO W SF5-8 1 – W SF5-8 2
5/2/2026 – FINALI DAL 1° AL 4° POSTO
18:00 3°-4° POSTO LSF1 – LSF2
21:30 1°-2° POSTO WSF1 – WSF2