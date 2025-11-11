Pallanuoto, Brescia e Pro Recco protagoniste in Champions League: serve un successo per ipotecare i quarti

Giocheranno entrambe oggi, martedì 11 novembre, le due italiane impegnate nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto: nel Girone B la Pro Recco ospiterà alle 20.30 i croati dello Jadran Spalato, mentre nel Girone C alle ore 18.30 italiane l’AN Brescia farà visita ai romeni del CSM Oradea.

Nel Girone B la compagine ligure ha ipotecato il primo posto con la vittoria in casa dei serbi del Novi Beograd, poi ha battuto i montenegrini dello Jadran Herceg Novi, le due squadre a quota 3 che oggi si scontreranno per il secondo posto. La Pro Recco, dunque, ospitando lo Jadran Spalato, ancora fermo a quota 0, vorrà approfittarne per allungare ulteriormente in classifica e portarsi anche a +6 sulla terza classificata del raggruppamento.

Nel Girone C la situazione è leggermente diversa per l’AN Brescia, che in Romania giocherà lo scontro diretto per il secondo posto nel raggruppamento, che vale comunque la qualificazione ai quarti. I lombardi ed i romeni hanno perso contro i magiari del Ferencvaros, che hanno ipotecato il primato nel girone, ed hanno battuto i montenegrini del Primorac Kotor. Vincere oggi equivarrebbe ad un passo decisivo verso il passaggio del turno.