MotoGP oggi 7 novembre in tv, GP Portogallo 2025: orari prove prove libere, streming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 7 novembre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, penultimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Portimao, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP ci sarà l’assenza del neo campione del mondo, Marc Marquez. La caduta a Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e lo spagnolo, avendo già conquistato il titolo, ha pensato bene di prendere tutte le precauzioni del caso. Operato alla spalla, Marc ha chiuso l’annata e tornerà in pista in occasione del test pre-season del 2026.

Chi ne approfitterà? Francesco Bagnaia cercherà di tenere alto il vessillo della Ducati ufficiale, ma rispetto alle sue prestazioni c’è sempre un grande punto di domanda dovuto al feeling con una moto che nella maggior parte dei casi non c’è stato. Vedremo, a questo punto, se Aprilia e KTM, in particolare, sapranno approfittarne, senza dimenticare il Team Ducati Gresini.

Il venerdì del GP del Portogallo, penultimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Portimao.

MOTOGP IN TV

Venerdì 7 novembre (orari italiani)

10.00-10.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

10.50-11.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

11.45-12.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

14.15-14.50 Moto3, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

15.05-15.45 Moto2, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

16.00-17.00 MotoGP, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 7 novembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita.