Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 10 novembre, tv, streaming, italiani in gara

Continuano ad Il Cairo, in Egitto, i Mondiali senior 2025 di tiro a segno: oggi, lunedì 10 novembre, verranno assegnati i titoli in altre due specialità olimpiche, quelle della pistola da 10 metri, sia maschile che femminile, mentre si disputeranno le eliminatorie della carabina tre posizioni maschile.

L’Italia sarà rappresentata quest’oggi da sette tiratori: nella carabina tre posizioni saranno al via Lorenzo Bacci, Simon Weithaler ed Edoardo Bonazzi, mentre nella pistola maschile saranno presenti Mattia Scodes, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, infine nella pistola femminile sarà in gara Vittoria Toffalini.

La rassegna iridata non godrà di copertura televisiva, ma le finali verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Di seguito il programma odierno della rassegna iridata di tiro a segno.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2025

Lunedì 10 novembre

08.15 Qualificazioni pistola 10m femminile, 1a parte

08.15 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50m maschile, 1a parte (Lorenzo Bacci, Simon Weithaler)

10.15 Qualificazioni pistola 10m femminile, 2a parte (Vittoria Toffalini)

10.30 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50m maschile, 2a parte (Edoardo Bonazzi)

12.15 Qualificazioni pistola 10m maschile, 1a parte (Mattia Scodes, Federico Nilo Maldini)

12.30 Finale pistola 10m femminile

14.15 Qualificazioni pistola 10m maschile, 2a parte (Paolo Monna)

16.30 Finale pistola 10m maschile

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.