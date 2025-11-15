Beach Volley
Mondiale di beach volley: cadono i campioni olimpici svedesi. Equilibrio nel maschile, routine nel femminile
La grande sorpresa della seconda giornata del Mondiale di beach volley di Adelaide arriva dalla Pool C maschile: David Åhman e Jonatan Hellvig, campioni olimpici in carica e numero 3 del tabellone, incassano una sorprendente sconfitta contro i brasiliani Andre/Renato, capaci di imporsi 2-0 (21-17, 21-19) al termine di una partita di altissimo spessore tattico. Gli svedesi, che avevano dominato l’esordio, sono apparsi meno brillanti a muro e soprattutto più fallosi nella gestione dei cambio palla: una battuta d’arresto che non compromette il percorso verso la fase a eliminazione diretta, ma che pesa in ottica primo posto del girone.
Oltre allo scivolone illustre, la giornata odierna ha proposto una serie di sfide molto combattute nel tabellone maschile. In Pool C, la giornata era iniziata con un altro match spettacolare, quello tra George/Saymon e gli australiani Burnett/Hodges, concluso 2-1 per i padroni di casa (17-21, 21-14, 15-13). Un successo importante per gli australiani, che restano in corsa per la qualificazione. In Pool A tutto regolare: i norvegesi Mol/Sørum, numero 1 del seeding, hanno confermato la propria solidità superando Heidrich/Jordan 2-0 (21-18, 21-16), mentre gli svizzeri Krattiger/Dillier non hanno avuto problemi contro gli uruguaiani Hannibal/Llambías, battuti 2-0 (21-10, 21-13).
Successo netto anche in Pool D per Evandro/Arthur Lanci, che con un doppio 21-14 hanno controllato gli argentini Amieva/Bueno, mantenendo una marcia da pretendenti al titolo. Più tardi, i tedeschi Henning/Wüst hanno rispettato il pronostico contro Mora/Lopez, imponendosi 2-0 (21-11, 21-14) dopo una prova ordinata a muro. Molto più equilibrata la situazione in Pool G, dove i francesi Rotar/Gauthier-Rat hanno centrato la seconda vittoria del torneo battendo Hood/Merritt al tie-break (21-18, 21-23, 15-12). Gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson, invece, hanno liquidato gli inglesi Bello/Bello con un perentorio 2-0. In Pool H, vittorie nette per Perusic/Schweiner (21-5, 21-11 contro Kotoka/Samani) e per i lettoni Plavins/Fokerots, che sorprendono gli americani Partain/Benesh con un convincente 2-0 (22-20, 21-17).
Nessuna sorpresa invece in Pool I, dove gli statunitensi Evans/Budinger hanno regolato gli australiani Potts/Pearse 2-0, mentre Schalk/Shaw hanno trovato il primo successo superando gli olandesi Penninga/Immers 2-0 (21-18, 24-22). Infine, in Pool J, successo in rimonta per Haussener/Friedli sugli austriaci Hammarberg/Berger (15-21, 18-21, 15-13), mentre i qatarioti Cherif/Ahmed hanno confermato il proprio status regolando 2-0 Gomez/Veranes.
Molto meno imprevedibile la giornata del tabellone femminile, che oggi ha offerto risultati in larga parte conformi al ranking. In Pool A nessun problema per le brasiliane Thamela/Victoria, che hanno dominato contro Michelle/Corrales (21-16, 21-14), così come nella Pool B per Carol/Rebecca, vincenti 2-0 su Konink/Poiesz. Le ucraine Davidova/Khmil hanno invece superato nettamente Marwa/Nada. Piccola nota di colore per l’Italia: Scampoli/Bianchi, impegnate in Pool E, hanno ceduto 0-2 a Shiba/Reika (22-24, 14-21). La partita è oggetto di un approfondimento dedicato, ma il dato resta: giornata complicata per le azzurre sul piano tecnico.
Nessun ribaltone nemmeno in Pool F, con i successi di Ana Patrícia/Duda e Svozilova/Stochlova, e stessa musica in Pool G, dove Shaw/Cheng e Dani/Tania hanno rispettato i pronostici. Infine, in Pool H, le tedesche Müller/Tillmann e Bock/Lippmann hanno consolidato le loro ambizioni superando senza patemi Churin/Abdala e Gonzalez/Navas.
TORNEO MASCHILE
POOL A
14-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-17, 21-16)
14-Nov 09:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 22-20)
15-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 21-16)
15-Nov 11:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-10, 21-13)
16-Nov 09:00 — Heidrich/Jordan (SUI) [25] – Hannibal/Llambías (URU) [48]
16-Nov 11:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Krattiger/Dillier (SUI) [24]
POOL B
14-Nov 10:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (24-22, 21-15)
14-Nov 12:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-11, 21-10)
16-Nov 18:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, M./Mol (NOR) [26]
16-Nov 22:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Ryan/Schubert (AUS) [47]
17-Nov 20:30 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, H./Berntsen (NOR) [23]
17-Nov 22:00 — Mol, M./Mol (NOR) [26] – Ryan/Schubert (AUS) [47]
POOL C
14-Nov 21:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-0 (21-8, 21-15)
14-Nov 21:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Andre/Renato (BRA) [27] 2-0 (21-17, 21-19)
15-Nov 14:00 — George/Saymon (BRA) [22] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 1-2 (17-21, 21-14, 13-15)
15-Nov 16:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Andre/Renato (BRA) [27] 0-2 (17-21, 19-21)
16-Nov 17:00 — Andre/Renato (BRA) [27] – Burnett/Hodges (AUS) [46]
16-Nov 21:30 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – George/Saymon (BRA) [22]
POOL D
14-Nov 13:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-12, 21-10)
14-Nov 14:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-1 (15-21, 31-29, 19-17)
15-Nov 17:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-0 (21-14, 21-14)
15-Nov 21:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-11, 21-14)
17-Nov 10:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Henning/Wüst (GER) [21]
17-Nov 14:00 — Amieva/Bueno (ARG) [28] – Mora/Lopez (NCA) [45]
POOL E
14-Nov 15:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Wang/Du (CHN) [44] 2-0 (21-11, 21-19)
14-Nov 15:00 — Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-0 (21-19, 21-19)
16-Nov 09:00 — Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Wang/Du (CHN) [44]
16-Nov 16:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Dressler/Waller (AUT) [29]
17-Nov 16:00 — Dressler/Waller (AUT) [29] – Wang/Du (CHN) [44]
17-Nov 17:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Pfretzschner/Winter (GER) [20]
POOL F
14-Nov 10:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-11, 21-6)
14-Nov 11:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Fuller/O’Dea (NZL) [30] 2-0 (24-22, 21-18)
16-Nov 14:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Fuller/O’Dea (NZL) [30]
16-Nov 14:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43]
17-Nov 09:00 — Fuller/O’Dea (NZL) [30] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43]
17-Nov 13:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Pedrosa/Campos (POR) [19]
POOL G
14-Nov 14:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Bello/Bello (ENG) [31] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9)
14-Nov 16:00 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-0 (21-15, 21-8)
15-Nov 10:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (21-18, 21-23, 15-12)
15-Nov 11:00 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Bello/Bello (ENG) [31] 2-0 (21-14, 21-13)
17-Nov 18:00 — Bello/Bello (ENG) [31] – Hood/Merritt (AUS) [42]
17-Nov 20:30 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18]
POOL H
15-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-5, 21-11)
15-Nov 12:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-0 (22-20, 21-17)
16-Nov 10:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Kotoka/Samani (TOG) [41]
16-Nov 10:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Partain/Benesh (USA) [32]
17-Nov 12:00 — Partain/Benesh (USA) [32] – Kotoka/Samani (TOG) [41]
17-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Plavins/Fokerots (LAT) [17]
POOL I
14-Nov 17:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Potts/Pearse (AUS) [40] 1-2 (21-16, 22-24, 15-17)
14-Nov 18:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-16, 21-19)
15-Nov 15:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-0 (21-16, 21-17)
15-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-18, 24-22)
17-Nov 12:00 — Penninga/Immers (NED) [33] – Potts/Pearse (AUS) [40]
17-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Evans/Budinger (USA) [16]
POOL J
15-Nov 17:00 — Hammarberg/Berger (AUT) [15] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 1-2 (21-15, 18-21, 13-15)
15-Nov 18:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-18, 21-14)
16-Nov 12:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Haussener/Friedli (SUI) [34]
16-Nov 13:00 — Hammarberg/Berger (AUT) [15] – Gomez/Veranes (CUB) [39]
17-Nov 11:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Gomez/Veranes (CUB) [39]
17-Nov 11:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Hammarberg/Berger (AUT) [15]
POOL K
15-Nov 20:30 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-6, 21-18)
15-Nov 20:30 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
16-Nov 15:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Schachter/Pickett (CAN) [35]
16-Nov 15:00 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38]
17-Nov 17:00 — Schachter/Pickett (CAN) [35] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38]
17-Nov 18:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Ehlers/Wickler (GER) [14]
POOL L
14-Nov 21:30 — Bassereau/Aye (FRA) [13] – Grimalt/Grimalt (CHI) [36] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)
14-Nov 22:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-11, 21-12)
15-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Grimalt/Grimalt (CHI) [36] 1-2 (19-21, 21-19, 13-15)
15-Nov 21:30 — Bassereau/Aye (FRA) [13] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-14, 21-11)
16-Nov 21:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Bassereau/Aye (FRA) [13]
16-Nov 21:30 — Grimalt/Grimalt (CHI) [36] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37]
TORNEO FEMMINILE
POOL A
14-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-19, 25-23)
14-Nov 12:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-0 (21-17, 21-15)
15-Nov 10:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-19, 21-18)
15-Nov 16:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-0 (21-16, 21-14)
17-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24]
17-Nov 15:00 — Michelle/Corrales (PAR) [25] – Gaona/Allcca (PER) [48]
POOL B
14-Nov 17:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-7, 21-8)
14-Nov 17:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)
15-Nov 10:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-5, 21-6)
15-Nov 11:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-0 (21-12, 21-9)
17-Nov 09:00 — Konink/Poiesz (NED) [26] – Marwa/Nada (EGY) [47]
17-Nov 09:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Davidova/Khmil (UKR) [23]
POOL C
14-Nov 18:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 2-0 (21-13, 21-18)
14-Nov 19:30 — van Driel/Bekhuis (NED) [22] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27] 0-2 (19-21, 16-21)
16-Nov 09:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27]
16-Nov 11:00 — van Driel/Bekhuis (NED) [22] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46]
17-Nov 10:00 — Vitoria/Hegeile (BRA) [27] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46]
17-Nov 10:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – van Driel/Bekhuis (NED) [22]
POOL D
14-Nov 20:30 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] 2-0 (21-6, 21-9)
14-Nov 20:30 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Placette/Richard (FRA) [28] 2-0 (21-19, 22-20)
16-Nov 12:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Placette/Richard (FRA) [28]
16-Nov 16:00 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45]
17-Nov 14:00 — Placette/Richard (FRA) [28] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45]
17-Nov 14:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Ittlinger/Grüne (GER) [21]
POOL E
15-Nov 09:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-0 (21-17, 23-21)
15-Nov 09:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Shiba/Reika (JPN) [29] 0-2 (22-24, 14-21)
16-Nov 10:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Torres/Gutierrez (MEX) [44]
16-Nov 12:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Shiba/Reika (JPN) [29]
17-Nov 16:00 — Shiba/Reika (JPN) [29] – Torres/Gutierrez (MEX) [44]
17-Nov 15:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20]
POOL F
14-Nov 10:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-16, 21-19)
14-Nov 16:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Okla/Lunio (POL) [30] 2-0 (21-15, 21-15)
15-Nov 12:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-11, 21-11)
15-Nov 14:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Okla/Lunio (POL) [30] 2-0 (21-14, 21-19)
16-Nov 14:00 — Okla/Lunio (POL) [30] – Phillips/Mears (AUS) [43]
16-Nov 11:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Svozilova/Stochlova (CZE) [19]
POOL G
14-Nov 14:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 2-0 (21-19, 21-18)
14-Nov 16:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)
15-Nov 17:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 2-0 (21-18, 26-24)
15-Nov 15:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] 2-0 (21-17, 21-13)
16-Nov 15:00 — Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] – Fleming/Fejes (AUS) [42]
16-Nov 16:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Dani/Tania (ESP) [18]
POOL H
15-Nov 13:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Churin/Abdala (ARG) [41] 2-0 (21-18, 21-11)
15-Nov 14:00 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Gonzalez/Navas (PUR) [32] 2-0 (21-13, 21-18)
16-Nov 18:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Gonzalez/Navas (PUR) [32]
16-Nov 19:30 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Churin/Abdala (ARG) [41]
17-Nov 17:00 — Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Churin/Abdala (ARG) [41]
17-Nov 15:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Bock/Lippmann (GER) [17]
POOL I
14-Nov 09:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Polley/MacDonald (NZL) [33] 2-0 (21-17, 21-13)
14-Nov 12:00 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] 2-0 (21-18, 21-17)
16-Nov 17:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40]
16-Nov 17:00 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Polley/MacDonald (NZL) [33]
17-Nov 19:30 — Polley/MacDonald (NZL) [33] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40]
17-Nov 19:30 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Donlin/Denaburg (USA) [16]
POOL J
15-Nov 15:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Mahassine/Dina (MAR) [39] 2-0 (21-4, 21-9)
15-Nov 18:00 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Stam/Schoon (NED) [34] 0-2 (14-21, 15-21)
16-Nov 19:30 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Stam/Schoon (NED) [34]
16-Nov 20:30 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Mahassine/Dina (MAR) [39]
17-Nov 21:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Vieira/Chamereau (FRA) [15]
17-Nov 21:30 — Stam/Schoon (NED) [34] – Mahassine/Dina (MAR) [39]
POOL K
14-Nov 11:00 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-14, 21-12)
14-Nov 15:00 — Klinger/Klinger (AUT) [14] – Alchin/Johnson (AUS) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
15-Nov 19:30 — Klinger/Klinger (AUT) [14] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-9, 21-11)
15-Nov 20:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Alchin/Johnson (AUS) [35] 2-0 (21-14, 21-18)
17-Nov 20:00 — Alchin/Johnson (AUS) [35] – Paniagua/Payano (DOM) [38]
17-Nov 21:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Klinger/Klinger (AUT) [14]
POOL L
14-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Paul/Kunst (GER) [36] 1-2 (21-11, 18-21, 11-15)
14-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37] 0-2 (15-21, 11-21)
15-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)
15-Nov 22:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Paul/Kunst (GER) [36] 1-2 (14-21, 25-23, 6-15)
16-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Annique/Leona (SUI) [13]
16-Nov 20:30 — Paul/Kunst (GER) [36] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37]