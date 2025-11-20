LIVE Spagna-Cechia, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: Mensik favorito nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare del quarto di finale di Coppa Davis tra Spagna e Cechia. Alla Supertennis Arena di Bologna gli iberici, orfani di Carlos Alcaraz, sfidano una delle compagini che può far saltare il banco di questa edizione priva di stelle. I capitani David Ferrer e Tomas Berdych dovrebbero affidarsi rispettivamente a Pablo Carreno Busta e Jakub Mensik.

Carreno Busta, trentaquattrenne di Barcellona, si presenta alle Finals della massima competizione a squadre da numero 94 ATP. L’iberico nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti con diversi importanti infortuni, riuscendo a ritrovare livelli consoni alla sua carriera soltanto in questo 2025. Vincitore dei due Challenger consecutivi di Tenerife, l’esperto spagnolo ha nuovamente trionfato in casa nel Challenger di Villena. Un mese fa ha concluso la sua personale annata cedendo la finale di Olbia al francese van Assche.

Anche Mensik, ventenne di Prostejov, ha fatto i conti con infortuni di svariata natura. Il ceco è peraltro reduce dal forfait al secondo turno dell’ATP 500 di Basilea giunto a meno di un mese dal ritiro ai quarti del Masters 1000 di Pechino nel corso del primo set della sfida all’australiano De Minaur. Pendono dunque diversi interrogativi sulle condizioni fisiche del talento boemo numero 19 del ranking. Berdych tiene pronto il jolly Machac, utile tanto in singolare quanto in doppio.

Il primo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis tra Spagna e Cechia inizierà alle 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!