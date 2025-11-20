LIVE Spagna-Cechia, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: Lehecka potrebbe chiudere i conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie di quarti di finale della Final-8 di Coppa Davis 2025 da Bologna tra SPAGNA e REPUBBLICA CECA.

Orfana di Alaraz, la Spagna si trova a dover superare uno scoglio pressoché insormontabile già in quarti di finale, iberici che prima della rinuncia del numero uno del mondo erano i favori numeri uno. La Nazionale guidata da Tomas Berdych diventa quindi una delle poternziali vincitrici, insieme all’Italia padrona di casa e la Germania, che affronterà nella serata odierna l’osticissima Argentina.

Nel secondo singolare scendono in campo in umeri uno delle rispettive Nazionali, e se per la Cechia non si hanno dubbi sul fatto che sarà Jiri Lehecka a scendere in campo, della Spagna dovrebbe essere Jaume Munar ad essere schierato da Capitan David Ferrer. Iberici che pregano di arrivare al doppio, dove un paio di chance di più potrebbero esserci visto che lo specialista Granollers potrebbe trascinare Pedro Martinez verso una vittoria comunque improba e contro pronostico.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie di quarti di finale della Final-8 di Coppa Davis 2025 da Bologna tra SPAGNA e REPUBBLICA CECA. Si gioca dopo il singolo d’apertura che prende il via alle 10:00! Vi aspettiamo!