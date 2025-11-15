LIVE Sinner-De Minaur, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il n.2 insegue la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-De Minaur

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur, valido per la prima semifinale di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: a Torino, in Piemonte, l’italiano vuole centrare la terza finale consecutiva nell’ultimo torneo stagionale (perse l’ultimo atto nel 2023, ma vinse nel 2024).

L’azzurro non potrà più raggiungere il numero 1 ATP a fine anno, ma il match odierno mette in palio 400 punti per il ranking ATP: Sinner, al termine della fase a gironi delle Finals, deve recuperare 1050 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e tra semifinali e finali ce ne sono a disposizione 900. L’azzurro potrà provare ad avvicinarsi all’iberico, portandosi a -650 nella classifica live, in attesa del match dello spagnolo.

Nel complesso sono dodici i precedenti tra Sinner e de Minaur sul circuito maggiore, con l’azzurro che ha sempre vinto e, nel complesso, ha concesso appena due set all’oceanico negli scontri diretti. Nel 2023, però, nel Masters 1000 di Parigi, l’italiano si ritirò prima di scendere in campo negli ottavi di finale, lasciando così strada libera all’australiano.

La sfida tra l’azzurro e l’oceanico sarà la seconda di giornata a partire dalle ore 12.00, e si giocherà dopo la prima semifinale di doppio, in ogni caso non prima delle ore 14.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur, valida per la prima semifinale delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!