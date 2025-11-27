Coppa del Mondo
LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: finalmente tocca ai velocisti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a Copper Mountain (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 19.00 italiane, ci saranno 70 atleti da 19 Paesi.
In casa Italia saranno nove gli azzurri al via della gara odierna: Guglielmo Bosca partirà col 6, Mattia Casse col 14, Dominik Paris col 15, Giovanni Franzoni col 19, Christof Innerhofer col 31, Marco Abbruzzese col 41, Benjamin Jacques Alliod col 47, Florian Schieder col 53 e Nicolò Molteni col 57.
La gara statunitense rappresenta lo speed opening stagionale per quanto riguarda il settore maschile: tra gli azzurri risulta regolarmente iscritto alla gara Dominik Paris, che lunedì aveva subito una distorsione alla caviglia sinistra, restando a riposo nella giornata di martedì.
Il superG maschile in programma a Copper Mountain (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 19.00 italiane: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 18.30, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!