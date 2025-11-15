LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2025 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin favorita, l’Italia cerca volti nuovi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Con l’inizio della stagione dello slalom, si ripropone la solita domanda che accompagna il primo appuntamento femminile della Coppa del Mondo a Levi, in Finlandia: chi può battere Mikaela Shiffrin in questa specialità e soprattutto in questa pista che è suo territorio di caccia conclamato? Quest’anno le candidate non mancano, anche se la sua rivale diretta, Petra Vlhova continua a non essere della partita per i problemi fisici che la tormentano ormai da quasi due anni.

A Levi, dunque, l’attenzione sarà inevitabilmente puntata su Mikaela Shiffrin, tornata ai suoi livelli dopo un’estate finalmente serena e un inverno precedente segnato dall’infortunio di Killington. La statunitense si presenta al via con lo status di atleta da battere, ma non mancano le sfidanti pronte a insidiarla: in particolare Zrinka Ljutic e Camille Rast, le due slalomiste più cresciute nelle ultime stagioni e ormai stabilmente nel gruppo delle migliori. La storia recente dice molto: dal 2016 in Finlandia il successo è affare privato tra Shiffrin e Petra Vlhova, ancora alle prese con il lento rientro dopo il grave infortunio. L’ultima atleta capace di interrompere questo dominio fu Tina Maze addirittura dieci anni fa. Numeri che descrivono alla perfezione la portata del duello andato in scena per quasi un decennio e che ora, complice l’assenza della slovacca, potrebbe trasformarsi in un monologo della campionessa americana, alla caccia del nono trionfo sulla pista di Levi.

Proveranno a impedirglielo proprio Ljutic e Rast, che l’anno scorso si sono contese la Coppa di specialità fino alle ultime gare: a spuntarla fu la croata, favorita anche dagli acciacchi che limitarono la svizzera nelle battute finali. Entrambe, però, non hanno mai centrato un podio in Finlandia e Rast ha ammesso alla vigilia di non essere al massimo per un fastidio all’anca: fattori che potrebbero pesare nell’economia dello slalom. Alle loro spalle resta un gruppo di veterane sempre competitive: Wendy Holdener, Lena Duerr, Katharina Liensberger e Anna Swenn Larsson. Tutte hanno dimostrato nel tempo di poter approfittare di ogni minima incertezza di Shiffrin e restano avversarie credibili per le prime tre posizioni.

Capitolo Italia: le prospettive non sono incoraggianti. L’assenza forzata di Marta Rossetti e la mancata convocazione di Martina Peterlini indeboliscono ulteriormente una squadra già in difficoltà. Nessuna azzurra dovrebbe partire tra le prime trenta – forse la sola Lara Della Mea potrebbe avvicinarvisi – e l’obiettivo realistico diventa quello di provare a guadagnarsi un posto in seconda manche. Un traguardo che, allo stato attuale, si preannuncia già molto impegnativo. Al via per l’Italia ci sono anche Beatrice Sola (di ritorno dopo la rottura del crociato e del menisco mediale del ginocchio destro a dicembre 2024), Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia e Annette Belfrond, alla prima in slalom e al ritorno in Coppa del Mondo dopo tre anni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. La partenza della prima manche è fissata alle 10.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.00, buon divertimento!