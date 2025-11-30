LIVE Sci alpino, Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA: Mikaela Shiffrin vuole dominare sulle nevi di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Copper Mountain (USA), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Mikaela Shiffroin va a caccia del tris stagionale in slalom dopo i domini di Levi e Gurgl: chi può battere la statunitense in questa specialità e ssulla neve di casa? Quest’anno le candidate non mancano, anche se la sua rivale diretta, Petra Vlhova continua a non essere della partita per i problemi fisici che la tormentano ormai da quasi due anni.

A Coppe Mountain l’attenzione sarà inevitabilmente puntata su Mikaela Shiffrin, tornata ai suoi livelli dopo un’estate finalmente serena e un inverno precedente segnato dall’infortunio di Killington. La statunitense si presenta al via con lo status di atleta da battere, alla luce di quanto visto finora, ma non mancano le sfidanti pronte a insidiarla: in particolare l’albanese Lara Colturi, due volte seconda in questa stagione, Emma Aicher e Camille Rast, le altre due slalomiste che sono alite sul podio nei pruimi due slalom di questa annata,

Proveranno a puntare alle prime posizioni della classifica anche Zrinka Ljutic, Wendy Holdener, Lena Duerr, Katharina Liensberger e Anna Swenn Larsson: tutte hanno dimostrato nel tempo di poter approfittare di ogni minima incertezza di Shiffrin e restano avversarie credibili per le prime tre posizioni.

Capitolo Italia: le prospettive sono di tentare di piazzare qualche atleta nella seconda manche. L’assenza forzata di Marta Rossetti indebolisce una squadra che già aveva i suoi problemi, mentre per la trasferta statunitense fa il suo rientro dopo un periodo di stop Martina Peterlini, la più continua tra le azzurre a livello di risultati. Lara Della Mea può dire la sua, ha dimostrato di valere un posto nella top 20 del ranking, anche se solo a sprazzi nelle ultime stagioni. Al via per l’Italia ci sono anche Beatrice Sola (di ritorno dopo la rottura del crociato e del menisco mediale del ginocchio destro a dicembre 2024), Emilia Mondinelli e Giorgia Collomb.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Copper Mountain (USA), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. La partenza della prima manche è fissata alle 18.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 21.00, buon divertimento!